"Chio", el hijo de Gilda, visitó La Peña de Morfi y habló de todo

Después de tantos años, habló a corazón abierto sobre el fallecimiento de su madre, hermana y abuela y cómo fue superando sus pérdidas.

Con solo 8 años, perdió a sus seres queridos, y se aferró a su padre y abuelo, quienes lo acompañaron para que pudiera salir adelante. Vivió con ellos toda su infancia y fueron claves en su crecimiento. Actualmente, "Chio" tiene 34 años y logró vencer los miedos y se presentó por primera vez en La Peña de Morfi, luego de mucho tiempo de espera.

"Me encuentro en un momento muy hermoso de mi vida, porque pude agradecer mucho y hoy estoy acá. Perdí ese nene que quedó ahí, que fue testigo de ese momento tan duro, quedó en el olvido. Tuve que salir adelante cerrando puertas y dejé encerrado el reconocerme como hijo de Gilda", comenzó remarcando Chio en La Peña. Además, agradeció el respeto de todos los músicos hacia su madre.

Sobre el siniestro fatal, el joven remarcó que "subimos al micro con mucha ilusión, íbamos camino a Entre Ríos. Mis padres estaban separados y justamente ese día habíamos planeado con mi papá ir a la cancha de Vélez. Mi vieja llegó para invitarlos a la gira, mi abuela se prendió a la idea y mi hermana también, me conquistaron y me sumé al viaje". Y agregó que "nos abrazamos fuerte los 4, y subimos al micro. En el primer asiento iban mi mamá y mi hermana, luego me dormí y cuando desperté estaba en un lugar que no entendía".

Sobre su ausencia a lo largo de los años, el hombre contó que "desde ese día no volví a mi casa, me fui a vivir con mi papá y mi abuelo a Ciudadela. Siempre me mantuvieron muy hermético de todo lo que sucedía, nunca me llegó nada....Perdí muchísimo, pero mi papá también ese dolor que él sentía, y me dio el valor para salir adelante".

"La vida en muchos momentos se pone difícil, mi viejo es un ejemplo de superación constante. También, destacó que por mucho tiempo decidió esconder su identidad por el dolor que le provocaba el recuerdo de su madre, su hermana y abuela. "A nadie le decía que era el hijo de Gilda, siempre traté de esconderme", remarcó.

"Durante esos 8 años, mi mamá, abuela y hermana me enseñaron mucho, su partida me hicieron vivir más consciente cada momento para vivir cada minuto del presente", agregó.

Actualmente, el hombre está casado y tiene dos hijas. Comenzó su recorrido en el mundo de la música y se animó a cantar un tema de su madre. Además, recibió el saludo de reconocidas figuras, entre los encontraban: Abel Pintos, Karina La Princesita, entre otros.