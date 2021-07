Cinthia Fernández firmó su precandidatura pero un fallido graph la volvió tendencia

El particular hecho ocurrió este viernes mientras el periodista Luis Ventura brindaba un móvil para LAM (El Trece) donde habló de diversos temas. Entre ellos, el periodista fue consultado por Ángel de Brito sobre qué pensaba de la precandidatura a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires de Cinthia Fernández, panelista del ciclo, que fue oficializada por ella horas atrás en su cuenta oficial de Instagram.

“Lo veo saludable. Estoy cansado de los políticos que no fueron a ninguna universidad y que llenan de cagadas las gestiones. Llegó el momento de un país con funcionarios incorrectos, ¿por qué tenemos que estar guardando la norma todo el tiempo?”, empezó diciendo el conductor de América y A24, quien a su vez exigió vehementemente, que “se empiece a pensar en la gente”.

cinthia.jpg El fallido graph se hizo rápidamente viral en las redes. Redes

Luego de elevar la voz indignado con la pobreza que hay en la Argentina, específicamente en la Provincia de Buenos Aires, haciendo hincapié en Lanús, donde vive desde hace muchísimos años y afirmó que “quiere una Cinthia Fernández que vaya y patee el tablero”. Sin embargo, el videograph de LAM en vez de decir “patear el tablero” rezaba “petee el tablero”.

El graph duró segundos al aire en la pantalla de El Trece, pero fue suficiente para que los internautas se volcaran a las redes sociales para mencionar el momento.

"Dejen, no la ayuden más", escribió una usuaria ante la posibilidad de que en el programa impulsen con fuerza la candidatura de la bailarina y panelista, quien dicho sea de paso se convirtió en tendencia en Twitter por ese semejante error en vivo.

La "angelita" oficializó su candidatura por el partido Unite y aseguró que trabajará para las mujeres, con especial hincapié en aquellas que reclaman por la violencia de género y económica de sus exparejas, motivo por el que acusó a Matías Defederico (31), el padre de sus tres hijas: las mellizas Charis y Bella (7) y Francesca (6).

"No tengo herramientas políticas, no tengo vergüenza en decirlo, pero sí tengo experiencia en lo que me viene pasando, y es lo que le pasa a un montón de mujeres", expresó hoy la flamante precandidata.