Un puñal para Wanda Nara: L-Gante confesó que ama a Tamara Báez

“Ahora me siento re bien. Volví de la gira de Europa, que estuve todo un mes haciendo muchos shows. Cansado, con ganas de volver, pero vine y acomodé un montón de cosas. Estoy acá con Tamara, con Jamaica, con mis amigos, yendo a comer“, sorprendió L-Gante, pocos días atrás. ”¿Volviste con ella? ¿Volviste con Tamara?“, le preguntó Flor De La Ve, conductora de Los profesionales de siempre, por El 9.

Y la respuesta del cantante de cumbia 420 no tardó en llegar: "Si, volvimos, en el mejor de los sentidos. Estamos muy bien...", se sinceró Elían Valenzuela, de regreso al país, tras aprovechar que la mamá de su hija se separó de quien era su pareja y ahí aprovechó el para volver a acercarse.

"La familia es lo primero... Vos sabés lo que me costó volver a encontrarme con Tamara, poder hablar y todo eso, fue un montón. Se ve que ella estaba en conflicto con su expareja. Y habíamos hablado que tenía que ir a buscar a Jamaica al jardín. Y no me contestaba. Entonces llego, mi mamá pregunta por Jamaica para retirarla, y resulta que no, que no había ido. Y pensé: ‘¿qué pasa? Algo raro pasó’. Entonces me acerqué y ya fue, le caí a la casa a Tamara", compartió el intérprete, sobre como fue su nuevo acercamiento a Báez.

WANDA AFUERA DE "COMPETENCIA"

“La felicidad me alcanza para dar un giro a 360 a cualquier cambio que tenga que hacer. Me tengo que portar bien...", se sinceró, Elián. "Wanda fue un pasatiempo", lanzó L-Gante, en una terrible frase, para describir lo que fue su historia de amor con Wanda hasta el último sábado, por la noche, en la que juntos fueron a ver a Claudia Valenzuela al teatro, la mamá de músico.

L-Gante reconciliado con su ex

"Mi casa es la mayor parte de mi motivación y fuerza para avanzar. Me gusta ser papá porque, como la casa, me dan ganas de llevar mis responsabilidades prolijas. No me veía venir la reconciliación con Tamara. Es algo que esperaba hacía mucho tiempo. Es la mujer que amé y amo. Hablamos varias cosas con Tamara y nos reconciliamos porque eso tenía que pasar. Ella me entiende, yo la entiendo y eso me deja tranquilo".