Por qué Radio Mitre reclama 300 mil dólares de la herencia de Jorge Lanata

Las beneficiadas con los bienes, piezas de arte y dinero que dejó Jorge son sus 2 hijas, Lola y Bárbara, como así también su última esposa (casada legalmente), Elba Marcoveccio. Claro, hasta que este controversial trámite se resuelva, ninguna de las partes puede acceder a la herencia que les corresponde.

Pero más allá de los "beneficios" materiales que le quedarán a cada una de estas 3 partes, Radio Mitre, la última 2casa" laboral del periodista se sumó al reclamo económico de la sucesión. El medio de comunicación reclama U$S 300.000 dólares que Lanata le debía a la empresa del Grupo Clarín.

En su momento, allá por el 2022, Lanata le pidió a la Radio un préstamo de U$S 600000 dólares que le fue otorgado y que supuestamente invirtió para comprar el departamento del Palacio Estrugamou que puso a nombre de su mujer, Elba. De ese dinero adeudado fue devolviendo la mitad y quedó el 50 por ciento sin pagar.

LOS DETALLES DE LA HERENCIA

Cuando llegue el momento de repartir con un 33,33 por ciento la herencia, tras el pago a los abogados, a las hijas y a su última mujer, tendrían que descontar esta suma del total. Que se, supone, en principio, le corresponde a Elba, la muerte de Jorge, hacerse cargo porque ese dinero pedido a Mitre fue para comprarle una propiedad a ella.

Recordemos que entre los que se cuentan el departamento del Palacio Estrugamou, valuado en unos 2.5 millones de dólares. También, la casa de Punta del Este por la que se podrían obtener U$S 2,900,000, por no hablar del valor de las obras de arte que dejó el periodista tanto en una como en otra propiedad.