Por qué Marina Calabró y Rolando Barbano están a un paso de la separación: "En crisis"

“Ella hablaba sin parar de él en la radio, dele que te dele. Él le comentaba todo en Instagram, pero durante una semana y media no le contestaba nada”, contó Pepe Ochoa, al aire de LAM, en las noches de América, sobre los "indicios" que dejaron al descubierto, en principio, una fuerte crisis de pareja entre los periodistas.

“Nadie se dio cuenta, pero yo estaba viendo el programa de Sergio Lapegüe un día y se van a una nota, y lo voy a decir con mucho detalle, de una paraguaya y en cuanto ponen la nota se la escucha a Marina Edith Calabró llorar a mares”, recordó el panelista del programa de Ángel De Brito, sobre un detallo no menor sobre los últimos días de Marina.

“¿Qué dije yo? Le pregunto a los técnicos, amigos de la casa, y me dijeron que ella estaba en ‘un tiempo con Barbano’. Y me dijeron que él le había pedido ese tiempo a ella”, compartió Pepe, sobre los entretelones que se enteró sobre el motivo del distanciamiento entre Calabró y Barbano, que generó un "temblequeo" en la relación de pareja, que lleva más de un año.

¿CALABRÓ Y BARBANO RESOLVIERON SUS DIFERENCIAS?

“La crisis quizás existió, pero Marina Calabró está bien, en este momento, con Barbano. Ayer estuvieron viendo a Dieguito Leuco en Luzu. En este momento están juntos. Desmiento la crisis y tampoco lloré en lo de Lape. Ya da risa esto”, aseguró Laura Ubfal, al aire de LAM, también, tras comunicarse con Marina.

Marina Calabró, nota

Lo cierto es que no es la primera vez que hay un distanciamiento entre Calabró y Barbano. De hecho, el año pasado, ambos protagonizaron un polémico "estallido público" durante una entrega de premios Martín Fierro, en donde la comunicadora le hizo una declaración de amor a su colega, que no fue recibida de la mejor manera.