Tras la difusión de las postales, Cinthia aclaró que "la prensa de estos políticos nos pidió que fuéramos al palco a sacarnos una foto con estas personas, que no se quienes son" y remarcó que "ni por casualidad estuve, estoy ni voy a estar con nadie. Justamente mi situación es bastante dolorosa por mi ex pareja,de la cual sigo enamorada y respeto muchisimo aunque hoy no sea su pareja".

"Termine mi trabajo y sin dormir con la productora y el productor que me contrataron, retorne en el avión a Buenos Aires. Es una mentira todo", insistió la panelista y remarcó que la "agarraron del hombro y de todos lados porque estaba minado de gente que vio el carnaval y te sacaban fotos. No sé ni quien mierda estaba delante, detrás ni al costado mío".

Además, explicó que en la foto en cuestión está mirando hacia abajo porque se cayó al quedarse enganchada con la madera de la grada. "Por respeto a mi y a la persona que amo con todo mi ser, que es mi ex pareja, aclaro que no estuve con nadie ni deseo hacerlo por decisión propia".

Más allá de esta situación, quien si está interesado en conquistar el corazón de Cinthia es el azafato de "Bienvenidos a bordo", Axel Neri; quien quedó flechado con la belleza de la panelista cuando esta visitó el ciclo que conduce Guido Kaczka.

Tan es así que De Brito contó que el modelo le escribió para contarle que se había "enamorado" de la morocha.