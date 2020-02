En una entrevista para el portal Ciudad.com aseveró que "estoy buscando a (Fernando) Burlando" para que la asesorase en la materia y agregó que "estoy harta, yo me fui de los medios porque no lo soporto. Que lo vea un abogado y que mínimamente, se disculpe. Y sino, probálo. Y si no podés, pagá porque ya estoy podrida". Claudia entiende que se vierten opiniones sobre ella sin fundamento.

La madre de Nicole salió con los tapones de punta contra Denise Dumas, quien nunca se involucra en un escándalo mediático, aunque desde el ciclo Hay que Ver sabe encender la mecha de la disputa: "Estoy lejos del medio por eso, porque me parece una porquería. Aparte a esta chica que la conozco desde chiquita, me parecía divina. Yo entiendo que tienen que sacar notas, pero ahora probamelo o disculpate. Fue hace 25 años". Cuando se le preguntó si era verdad que la distancia que mantiene con su hija se relaciona con el dinero, Claudia Neumann descartó de manera tajante esa posibilidad: "¿Qué estupidez está diciendo? Hay 8.500 temas entre madres e hijas adolescentes. Nicole a los 18 no es que no tenía nada, tenía auto y un dúplex a estrenar en Palermo. Tenía de todo y hay revistas que lo prueban. Decir que Nicole a los 18 no tenía nada, tenés que tener cara para decir eso".

Sobre la relación con su hija, señaló: "Estuve el viernes a la mañana y a la tarde cuando se operó de los ligamentos cruzados. Y el fin de semana estuve con las chicas. Tener que explicar todo esto, la verdad no tengo ganas. De mí dijeron de todo en esa época y nunca hice juicio, pero a esta altura de mi vida que estoy tranquila y grande, me parece que no da. Si no tienen tema, no voy a ser yo y gratis".