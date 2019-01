Claro que con una vida tan electrizante, la polémica ya está instalada y la primera carta documento ya fue cursada. Fernando Burlando, el abogado de Claudia Villafañe, mandó una intimación a la productora ya que por lo que trascendió a la ex mujer del Diez no la dejan para nada bien parada.

“Hágole saber que mi demandante no autoriza el uso de su vida privada, el uso de su vida familiar, intimidad, nombre, imagen, aún cuando usen seudónimos o nombres falsos, o que de alguna manera pueda correlacionarse con su vida o persona”, dice el texto que envió Burlando. ¿Qué es lo que enoja a Claudia? Son dos los trascendidos que se mencionan en el primer capítulo de la serie y que hicieron poner a Claudia a la defensiva. Lo primero tiene que ver con una charla que Claudia tuvo con Coppola en enero del año 2000 cuando Maradona estaba internado en Uruguay y al borde de la muerte. Según la serie, Claudia lo increpa porque si Diego se moría aún no estaba claro que iba a pasar con la herencia y sobre todo cómo iba ser repartida. “Todo esto es culpa tuya. Decime, ¿qué va a pasar ahora si Diego se muere? ¿Qué va a pasar con la herencia con todos los hijos que tiene por ahí?” Guillermo le responde: “Tranquila”. “¿Tranquila? ¿Qué va a pasar con la plata de las nenas? ¿Te imaginás a las nenas dando notas pagas en las revistas para poder vivir y recordando al padre? Sos un hijo de pu**”, le reprocha la rubia.

Polémica por la serie de Diego Maradona - Hablaron Claudia Villafañe y Guillermo Coppola

Esto enfureció a Claudia quien además se enteró que Amazon no va a cambiar los nombres por lo que aparecerá Claudia tal como fue en la vida de Diego. “Me dijeron que tienen contemplado ganar mucho dinero por lo que van a pagar todos los juicios que tengan”, dijo Claudia con resignación. Por su parte, Burlando admitió que su clienta está realmente preocupada por lo que pueda ocurrir con la serie, por cómo se verá su figura y contó también que no podrán hacer demasiado porque generalmente las multas no son considerables.

Pero no solo esa charla es lo que tiene inquieta a Claudia. Es que hay otro hecho que tiene que ver también con las internaciones de Diego. Tanto esa que tuvo en enero del 2000 como la que tuvo en marzo de 2007 son dos fechas que aparecen en la denuncia que Maradona le hizo a Claudia por la compra de los departamentos, como fechas en las que ella compró inmuebles.

Sí, tal como consta en la causa que se inició y sigue su proceso en Miami, Claudia compró un departamento un día después que Diego ingresó al Sanatorio Güemes acompañado por Verónica Ojeda. En el 2000, cuando Diego estaba en Cantegrill, también pasó lo mismo y esa situación podría verse en ese primer capítulo.

La compra de esos departamentos son el eje central de la causa que Matías Morla, el abogado de Diego, lleva adelante en Miami y que sumada a la estafa que quieren comprobar también se le agrega el hecho de que dos de ellos fueron adquiridos cuando el propio Maradona estaba al borde de la muerte.

La serie aún no empezó y ya se generó polémica. Es más, la propia Claudia admitió que podría hacer ella la serie, contando su verdad, ya que le ofrecieron una propuesta millonaria. Las internas en el mundo Maradona siguen a la orden del día. Los secretos que siempre guardó Claudia parece que empezarán a salir a la luz, al menos contados por la serie y lo que también es seguro es que la polémica estará presente desde el primer capítulo.