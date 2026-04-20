Gran Hermano: sanción colectiva tras incumplir una regla clave

“Sepan que no lo lamento en absoluto”, fue otra de las frases que marcó el tono del anuncio.

gran-hermano-2223888 Participantes discutieron tras el anuncio del castigo general.

Antes de la comunicación, una alarma obligó a los jugadores a quedarse inmóviles. Luego, personas vestidas de negro ingresaron a la casa para clausurar distintos sectores con cintas y carteles de “Prohibido su uso”, en una puesta en escena que reforzó el impacto del castigo.

Tras el anuncio, el clima se volvió tenso. Nazareno Pompei asumió parte de la responsabilidad: “Me hago cargo. Pido perdón. No fue intencional”.

Sin embargo, otros participantes cuestionaron esa postura. Brian Sarmiento señaló que no fue el único involucrado y apuntó directamente contra Jennifer “Pincoya” Galvarini, lo que derivó en una fuerte discusión entre ambos.