Amazon Leo llega a los aviones, avanza su desembarco en Argentina y suma presión sobre Starlink

La red se completa con estaciones terrestres que reciben la señal de los satélites y la conectan con la infraestructura global de internet. Desde allí, los datos se distribuyen a servicios en la nube, plataformas digitales o redes corporativas, lo que permite una experiencia de uso completa durante el vuelo.

Para sostener este sistema, Amazon avanza con el despliegue de más de 300 estaciones terrestres en distintos países, lo que mejora la estabilidad de la red y reduce la latencia, uno de los factores clave para lograr conexiones fluidas en tiempo real.

El desarrollo de esta tecnología posiciona a Amazon como un competidor directo de Starlink, que ya ofrece conectividad en vuelos comerciales con aerolíneas como United, Hawaiian y airBaltic. La diferencia estará en la capacidad de expansión y en los acuerdos comerciales que cada empresa logre consolidar.

Amazon Leo busca llegar a la Argentina en 2026

Leo amazon

En paralelo al avance en el sector aeronáutico, Amazon Leo también prepara su llegada a la Argentina a través de una alianza con Vrio, la compañía que opera DirecTV en la región. El objetivo es ofrecer internet satelital en zonas sin acceso a redes tradicionales y competir en la región con Starlink que desembarcó en el pais en 2024.

El desembarco en el país dependerá de la aprobación de los entes regulatorios, del avance en el lanzamiento de satélites y de la instalación de infraestructura terrestre necesaria para operar el servicio con estabilidad.

El plan regional prevé iniciar operaciones de forma escalonada desde el sur del continente hacia el norte durante 2026. En ese esquema, Argentina forma parte del cronograma, con foco en ampliar la conectividad en áreas rurales, empresas y organizaciones que hoy no cuentan con acceso a banda ancha fija.

Qué es Amazon Leo y cómo funciona el internet satelital de Jeff Bezos

Amazon Leo

Amazon Leo es el proyecto de internet satelital de Amazon que busca ofrecer conexión a través de miles de satélites ubicados en órbita baja alrededor de la Tierra. A diferencia de los sistemas tradicionales, estos satélites están mucho más cerca del planeta, lo que permite mejorar la velocidad y reducir los retrasos en la transmisión de datos.

El sistema funciona mediante una antena que el usuario instala en su casa o empresa. Esa antena se comunica directamente con los satélites que pasan por encima en ese momento, enviando y recibiendo datos sin necesidad de cables o infraestructura terrestre cercana.

Luego, esos satélites se conectan con estaciones en tierra que están enlazadas a la red global de internet. Desde allí, la información viaja a servidores, plataformas digitales o servicios en la nube, completando el circuito de conexión.

El objetivo de Amazon Leo es cubrir zonas donde no llegan las redes tradicionales, como áreas rurales o regiones alejadas de grandes ciudades, pero también ofrecer una alternativa competitiva en entornos urbanos con alta demanda de conectividad. Además de competir de manera directa contra Starlink, la internet satelital de Elon Musk que ha tenido bastante crecimiento en el pais.