La ex mujer del Diez está furiosa por lo que se va a contar en la serie de Maradona. En el primer capítulo ella aparece hablando de la herencia, cuando Diego estaba internado y al borde de la muerte, y eso la hizo explotar. Los departamentos de Miami también están en la mira...

La vida de Diego Maradona fue siempre atrapante para todos sus seguidores e incluso para aquellos que no lo idolatran y hasta defenestran su figura. Es por eso que la productora Amazon, una de las más importantes del mundo, ya pagó los derechos y en breve comenzará a rodar la vida del mejor jugador del mundo. Claro que con una vida tan electrizante, la polémica ya está instalada y la primera carta documento ya fue cursada. Fernando Burlando, el abogado de Claudia Villafañe, mandó una intimación a la productora ya que por lo que trascendió a la ex mujer del Diez no la dejan para nada bien parada.