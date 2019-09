Claudio Caniggia: "Acá nadie está por morir ni nadie debe ser salvado"

Así contestó el ex futbolista con audio mediante al panelista de Nosotros a la Mañana (El Trece, con la conducción de El Pollo Alvarez), Tomás Dente: "Con respecto a todo lo que estuve escuchando estos días en diferentes programas y canales o como salió publicado (en la prensa rosa) en una revista, quiero aclarar que nadie está por morir, ni debe ser salvado".

Si hay algo que lo tiene cansado a Paul Caniggia es el raid mediático, aunque dosificado pero muy potente, de Nannis, a quien la invitan de todos los programas: "Yo participo en miles de eventos durante todo el año. Viajo a 20 o 30 países diferentes y nunca tuve que usar el nombre de nadie para salir en la televisión o ganar dinero. Me lo he ganado con sudor, he jugado al fútbol casi 20 años y sigo viajando porque es mi trabajo(...) Lo aclaro para los que dicen que me oculto o que tengo miedo de venir", advirtió.

Sobre la acusación de violencia de género que confesó su ex mujer y por ello presuntamente perdió un embarazo de dos meses, según confesión de la misma Nannis en el living de Susana Giménez (la criatura tendría hoy 12 años), el ex delantero de la Selección nacional se defendió una vez más: "Respeto muchísimo ese tema (...) Sé que hay mucha sensibilidad social con eso y es delicado, pero no se puede acusar a nadie, hay que tener evidencias, un historial clínico, no se puede mostrar unas fotos y decir: 'él me pego'", agregó ofuscado.

ADEMÁS:

Andy Muschietti: "Es más fácil dirigir chicos, los adultos te miden todo el tiempo"

El youtuber Auronplay fue denunciado por... ¡el presidente del Barcelona!

En cuanto a las adicciones que denuncia su ex mujer, Caniggia le bajó los decibeles a las declaraciones "tremendistas" por parte de la mediática: "Acá nadie está por morir, ni debe ser salvado. Soy un tipo que se cuida, que entrena. La gente me ve todo el tiempo. Yo vivo en un hotel en Puerto Madero y salgo a la calle, voy a almorzar, voy a cenar, me ven".

En la misma sintonía se ubica su hija Charlotte Cannigia, a diferencia de su hermano mellizo Alexander que salió en defensa de la madre: "Creo que llega en estos días, obvio que lo voy a ver. Siempre los veo a mi papá y a mi mamá", contó ante las cámaras de Los Angeles de la Mañana (El Trece).

Se había dicho que Caniggia llegaba para una reunión con abogados y acordar el divorcio. Nannis no dará el brazo a torcer hasta que Caniggia no blanquée todos los bienes del matrimonio que se generaron durante 30 años.

En cuanto a las declaraciones explosivas y polémicas contra Mariana Nannis por parte del periodista Gonzalo Bonadeo, Charlotte aseguró estar "muy tranquila. Hay gente que sale a hablar y se cuelga". En cuanto a la decisión de su hermano Alexander de llevarlo a la justicia por tildarlo de "pelotudo" y que es lo que es sólo gracias a su padre, Charlotte lo dejó al criterio de él: "No sé, que haga lo que quiera, él sabe".