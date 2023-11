Según contó en Intrusos, en la pantalla de América TV, se volvió a enamorar, pero esta vez optará por mantener en privado su nuevo romance.

“Estoy enamorado, estoy contento, estoy feliz. Fue un regalito del universo, pero no quiero dar muchos datos porque no quiero que se queme. Soy muy cabulero”, explicó Coco.

“No es del medio, quiero cuidarla y no quiero contar detalles. Dios cierra una ventana y abre una puerta siempre. Estoy muy feliz de tener la oportunidad de estar con alguien tan luminoso como es ella”, agregó el conductor de Noche Demente.

En agosto terminó el romance con Cecilia “Caramelito” Carrizo y no esperaba volver a enamorarse tan rápido: “Fue muy inesperado. El universo está abierto. El bajo perfil tiene que ver con una cuestión de cuidar la relación, yo quiero que crezca”.

Luego de dos meses de romance, Carrizo contó que había decidido terminar su relación con Sily. El actor reconoció que tenía ganas de continuar y no esperaba que lo abandonaran tan pronto. “Me duele. Ella es un sol de persona y espero que le vaya hermoso en su vida”, había declarado hace tres meses, con un semblante muy triste.

Caramelito.jpg Cuando “Caramelito” empezó a salir con Coco Sily, venía de una separación con Damián Giorgiutti.

Cuando “Caramelito” empezó a salir con Sily, venía de una separación muy dura porque con Damián Giorgiutti estuvo casada durante 25 años y tienen dos hijos en común: Lorenzo y Benito.

Quienes conocen a la conductora infantil aseguran que ella estaría dispuesta a regresar con su ex y tal vez ese sea el motivo por el cual no pudo continuar su vínculo con Coco Sily. "Caramelito de repente le blanquea a Coco y en pleno noviazgo que vuelve con su ex", aseguró el periodista Juan Etchegoyen.

“Caramelito” y Coco se conocieron cuando él la convocó para ofrecerle un trabajo en radio y ella aceptó la propuesta para integrar la programación de FM Extra 107.5. Si bien se los veía muy contentos y entusiasmados con esta nueva relación, el amor duró poco y ya decidieron ponerle punto final.

“Nos encontramos en una circunstancia mía muy particular y un tanto difícil”, dijo la animadora infantil, quien no sólo tuvo que atravesar un divorcio que no deseaba ni esperaba, sino que anteriormente sufrió la muerte de su hermano tras una larga batalla de seis años contra el ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) en la que ella estuvo muy presente. Incluso hizo campañas para recaudar dinero para garantizarle el mejor tratamiento en el exterior, hasta que finalmente murió el 11 de enero de 2022.