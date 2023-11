Alfa se separó de su novia y ya tiene nueva pareja: ¿quién es?

El polémico participante del reality terminó hace unos días una relación con Delfina Wagner, varias décadas menor que él, y ya blanqueó una nueva relación. La flamante novia de Alfa es Andrea Garmendia, reconocida empresaria e influencer de moda.

“¿Quién es la nueva novia de Alfa? Es Andrea Garmendia, chica fashion, tv host... Fueron juntos al cumpleaños de Marcela Tinayre... Miren, ahí los tienen juntos, muy cerca. Alfa estaba invitado, no se coló, tenía invitación. Obvio que fue con Andrea, que tiene su canal de televisión”, revelaron en Gossip, que va por Net TV.

Si bien por el momento ninguno confirmó el romance, fue ella quien compartió una selfie junto al ex hermanito.

La mediática que se destaca por tener muchas publicidades y especialmente en América TV, es una figura de la moda. En su perfil de Instagram cuenta con más de 40.000 seguidores y también realiza algunos trabajos para el exterior del país.

image.png Andrea Garmendia, junto a Alfa Walter.

Por su parte, se conocieron detalles de la ruptura de Alfa con Delfina Wagner. “Se van a enterar quién se separó y que ya está con ‘mariposas en el estómago’”, anunció Fernando Piaggio. “Él ya está en un nuevo romance y no voy a decir con quién porque me pidió que no lo diga”, dijo Lío Pecoraro.

“Es un romance que empezó este año cuando él fue liberado, y empezaron a conocerse. Ella empezó a tener un amor platónico, que al comienzo era una especie de coqueteo”, agregó Lio, y recordó todos los meses que estuvo Alfa encerrado en Gran Hermano.

“Se terminó lo que se daba. Esta historia de amor venía de verdad. Ella lo acompañaba a A la Barbarossa, y todo”, contó Lio, y agregó: “El tema fue que cuando él se fue a Miami de viaje, ella le pidió la casa para quedarse”, adelantó.

image.png Andrea Garmendia, la novia de Alfa Walter.

Daniela y Thiago de Gran Hermano anunciaron el sexo de sus gemelos

Por otro ,ado, Daniela Celis y Thiago Medina se enamoraron dentro de la casa de Gran Hermano y están por convertirse en padres de gemelos. Si bien fue una noticia inesperada por ambos, la aceptaron con mucha alegría y decidieron hacer un gran festejo para anunciar el sexo de sus bebés y contar quiénes serán los padrinos.

Primero lanzaron globos, pero eran celestes y rosas, por lo que los familiares y amigos quedaron desconcertados ya que los gemelos siempre son bebés del mismo sexo. Después hicieron una cuenta regresiva y anunciaron con humo rosa que serán padres de dos nenas. Los nombres que eligieron son Laia y Aimé.

Continuaron las sorpresas en el festejo y llegó el momento en que los ex participantes de Gran Hermano revelaron quiénes habían sido elegidos para cumplir el rol de padrinos de sus hijas. Dos de los seleccionados son los ex concursantes del reality: Nacho Castañares y Julieta Poggio. Los otros padrinos serán Mara Celis y Sebastián Celis, los hermanos de Daniela.

“Amiga siento tu felicidad como mía. Gracias a la vida por cruzarnos y a vos por elegirme en esta responsabilidad tan hermosa. Te prometo estar siempre, cuidar, malcriar y adorar a estos bebés. Nacho, que lindo compartirlo con vos también y que la experiencia tan única que vivimos nos haya unido así, espero que estés a la altura porque pienso darlo todo. Amo ser madrina, qué emoción, siempre juntas, Te amo”, le dedicó Julieta a su amiga.

Daniela le respondió con un cálido mensaje: “Te amo amiga, oficialmente puedo decir que sos parte de mi vida para siempre. Un nuevo desafío viene por nosotras”.