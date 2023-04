Coldplay llega al cine con "Music of the Spheres: Live at River Plate"

"Coldplay - Music Of The Spheres: Live At River Plate" es edición final del director Paul Dugdale (ganador de un BAFTA y nominado a un Grammy), con las imágenes de la transmisión en vivo que se realizó para todo el mundo, captados con 30 cámaras, drones de carreras y técnicas de filmación en 360° y con sonido remezclado y remasterizado.

El film ofrecerá a los seguidores de Coldplay de todo el mundo la oportunidad de disfrutar y revivir del aclamado espectáculo en vivo de la gira mundial "Music Of The Spheres", que ha vendió más de 6 millones de entradas y ha recibió elogios de sus fans como también de la crítica.

La película incluye numerosas imágenes que no se mostraron durante la transmisión en vivo y directo, cuando se proyectó en 81 países -cifra récord-, encabezando las listas de taquilla de todo el mundo. Esta presentación incluirá un cortometraje -exclusivo- entre los bastidores, con entrevistas inéditas a los miembros de la banda británica.

Durante el concierto, la banda interpretó clásicos como "Yellow", "The Scientist", "Fix You", "Viva La Vida", "A Sky Full Of Stars" y "My Universe", en un estadio desbordante de luces, rayos láser, fuegos artificiales y pulseras luminosas y contó con la participación de la cantante estadounidense H.E.R. -ganadora de varios Grammy-, y Jin del grupo surcoreano BTS.

La película del concierto "Coldplay - Music Of The Spheres: Live At River Plate" se proyectará en miles de cines de todo el mundo los días 19 y 23 de abril de 2023.