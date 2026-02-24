Comenzó "Gran Hermano Generación Dorada"

Tal como sucedió en las últimas tres ediciones -desde su regreso a Telefe-, la conducción volvió a estar a cargo de Santiago del Moro.

GH

La presentación de los 28 jugadores que participaran en esta temporada -que tendría una duración de siete meses- se realiza en dos noches consecutivas y la primera tanda de 18 dejó varios nombres conocidos por el gran público, no solo por haber participado de ediciones anteriores, sino por pertenecer o tener vínculo con el mundo del espectáculo.

La primera en cruzar la puerta de la casa fue la actriz Andrea del Boca -de 60 años- y marcó un ingreso histórico de este ícono absoluto de las telenovelas, mientras que el segundo fue Emanuel di Gioia -41 años- de San Martín, provincia de Bs. As. quien ya participó en la edición 2011.

2

La bailarina, influencer Lolo Poggio, de 19 años y hermana de Julieta- la finalista de GH 2022- fue la tercera en entrar, seguida de la periodista y conductora paraguaya Carmiña Masi -de 39 -, que ingresó en el cuarto lugar.

4

El quinto ingreso a la casa fue el de Tomy Riguera, de 18 años, es futbolista en Defensores de Belgrano y creador de contenido en redes junto a su mamá -de 45-, con quien suele ir a bailar a los mismos lugares. La ex finalista de Gran Hermano Chile “Pincoya” Jennifer Galvarini Torres -de 52 años- fue la sexta participante en presentarse ante el público.

6

Braian Sarmiento, el exfutbolista de 35 años, que jugó Estudiantes de La Plata, Racing Club, Arsenal de Sarandí, All Boys, Banfield y varios clubes del ascenso. séptimo jugador en entrar a la casa, tuvo su paso destacado por el "Bailando 2023", el programa que conducía Marcelo Tinelli en El Trece.

Desde Tucumán llegó Danielik Galazan -25 años- la octava participante en ingresar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada. La creadora de contenido de fuerte perfil digital sueña con convertirse en cantante.

8

El estudiante de abogacía Manuel Ibero Durigon, de 35 años y expareja de Zoe Bogach, ingresó a competencia en el noveno lugar con el objeto de romper el mito de que “los lindos no son inteligentes”.

La influencer del barrio de Núñez, Catalina “Titi” Tcherkaski tiene 23 años y estudia en la UADE, se define como una persona “querible”, pero no oculta su costado combativo: admite que le gusta pelear y fue la décima jugadora en ingresar al hogar de Gran Hermano.

10

Desde Montevideo, Uruguay, llegó la decimoprimera participante: Yisela Pintos una influencer y comediante, con perfil explosivo, que asegura que dice muchas malas palabras. Está en pareja y se define como intensa.

Con 26 años, desde Moreno, provincia de Buenos Aires, ingresó Juani “Car” Caruso llega a Gran Hermano Generación Dorada. El actor, cantante y streamer, participó en la película La sociedad de la nieve, uno de los films argentinos de mayor impacto internacional en los últimos años.

CAR

La coach, escritora, conductora y panelista de televisión Daniela De Lucía, que cuenta más de 439 mil seguidores en Instagram, fue la decimotercera jugadora en ingresar a la casa.

El cantante e influencer Nicolás “Nik” Sícaro, una verdadera estrella de YouTube -donde supera el millón de suscriptores- es amigo cercano de Fede Vigevani y de Ian Lucas, con quienes colabora habitualmente en videos virales.

14

La actriz y cantante Divina Gloria llegó a Gran Hermano Generación Dorada avalada por su trayectoria, personalidad y una identidad artística inconfundible, se consagró junto a Alberto Olmedo, y fue la jugadora número 15 en ingresar.

Gabriel Lucero -de 51 años- creador de los dibujos de redes sociales conocidos con el nombre de “Gente Rota” -en donde acumula más de 274 mil seguidores- se define como un obsesivo con la comida, algo que puede ser detonante de conflictos dentro de la casa.

16

Sobre el final llegó la sorpresa de El Congo, Jenny Mavinga y radicada en La Plata, que vive en Argentina desde hace 22 años, es madre de dos hijas y está próxima a casarse con su pareja. Fue la participante penúltima jugadora en ingresar a la casa.

El último que entró en el juego fue Eduardo Carrera, que participante de la edición argentina 2003 y también formó parte de Gran Hermano España, convirtiéndose en uno de los pocos jugadores con experiencia en dos versiones del formato.