Se conoció la increíble cifra semanal que les pagarán a los participantes de Gran Hermano

"Otorgo mi consentimiento expreso para ser filmado, grabado o fotografiado para que las filmaciones, grabaciones e imágenes resultantes sean exhibidas, reproducidas o publicadas por Kuarzo y el canal que lo trasmita”, imprime el contrato que firmaron cada uno de los ingresantes a la casa, ubicada en la zona de Martínez.

"Reconozco y acepto que Kuarzo y el canal serán… -acá está la parte más específica- los dueños exclusivos de los resultados y ganancias de los materiales con el derecho al registro de propiedad intelectual al uso y otorgamiento de permisos para que otros lo usen con cualquier finalidad”, leyeron en Ya fue todo, el programa de stream de Jotax digital.

“Sin límite de tiempo y no encontrándose de dicha autorización solamente limitada a la República Argentina sin estar obligados Kuarzo y el canal a realizar ningún tipo de pago adicional. Y, más arriba, dice que tenés que guardar absoluta confidencialidad de toda la información", concluyeron la lectura, al aire.

TODO TIENE UN PRECIO

Pero más allá de las cláusulas contractuales que invita a firmar la productora que realiza GH en su nueva versión, también se conoció cuánto dinero ganarán quien pasen su tiempo totalmente aislados de la realidad y generando contenido para el ciclo nocturno. Y la cifra, lejos de sorprender por su grandeza, impacta por el efecto contrario.

Porque quienes traspasen la puerta, dejen su vida actual para dedicarse de lleno a convertirse en personas públicas percibirán, por semana, el pago de 173.00 pesos. La decisión de la productora es que los aranceles se fraccionen por semana, ya que es el mínimo de tiempo que tiene que pasar cada jugador, adentro del encierro.