¿Cómo blanqueó Adrián Suar a Rocío Robles en medio de la polémica con Araceli González?

"El día que esté de novio lo voy a decir. Nos conocemos, sí", advirtió Adrián, algunos meses atrás, en medio de las versiones que indicaban que habían arrancado una historia de amor con Rocío. “La quiero mucho, es divina. Gran persona, gran periodista deportiva, inteligente...”, definió el chueco sobre la bella morocha, actualmente dedicada al periodismo deportivo.

Por su parte, Rocío fue un poco más allá en sus declaraciones públicas, a medida que fue pasando el tiempo y que el rumor de romance con Suar ya estaba instaladísimo. “Siempre que comienzo hablo todo, y yo tengo bien claro que no quiero ser mamá. Él lo sabe igual que todo mi entorno. Nunca fue un deseo para mí”, aclaró la ex bailarina de ShowMatch.

"Cuando las cosas avanzan uno tiene más ganas de compartir, pero por el momento yo estoy bárbara así, sin convivir. El casamiento sí lo quiero. Todo lo que sea festejar me encanta. ¿Vestirme de blanco y que me festejen? ¡Encantadísima! Pero tampoco vamos a apurar las cosas, aunque eso sí me gustaría, obvio. No tocamos la palabra casamiento, recién nos conocemos. Vamos de a poco. Él sabe que a mí me gustaría casarme”, se sinceró, Rocío, en una nota televisiva.

EL DISPARADOR DEL LLANTO DE ARACELI

"Yo solté, trabajé mucho soltar. Es un hombre que amé con toda mi alma y tuve que soltar", dijo Araceli, el último fin de semana, invitada a la mesa de Mirtha Legrand. Y, acto seguido, se mostró totalmente inmersa en un llanto que, evidentemente, tenía acumulado hacía mucho.

"Me hace sufrir mucho ver sufrir a mi hijo. Muchas veces el rol de madre es proteger. Yo me dediqué a proteger a mis hijos y a defender lo que tenía que defender por detrás de cámara. Nunca me interesó hacer prensa con esto", confió González, ante Chiquita, los comensales y todos los televidentes.

Adrián suar, nota Adrián Suar y Rocío Robles, se mostraron por primera vez juntos, a casi 2 años de relación.