La furia de Araceli González con el programa de Mirtha Legrand: "Pedí que corten mi llanto y..."

"En lo de Mario Pergolini, por ejemplo, me preguntaron si había algo que no me gustó, que quería que no salga, pero no, nada", comparó Araceli, qué pasó semanas atrás cuando fue de invitada a Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini en el prime time de El 13 y en su última participación televisiva, invitada a la mesa de Chiquita.

"A Mirtha la respeto un montón. Fui porque la gente también se pregunta por qué estoy haciendo notas, pero es que todo el tiempo me llaman para hacer notas, Mirtha me llamaba hace cuatro años, y me parecía una falta de respeto después de haber ido a lo de Pergolini, que coincidió que ambos fueron en Canal 13", explicó Araceli, sobre su "repentina" reaparición pública.

"Me comuniqué con una señora muy amorosa que me contuvo bastante, porque yo no quería, a nadie le gusta llorar. Me vinieron un vendaval de sensaciones, falleció el padre de mi hija a principio de año, además hacía dos días que no dormía, quizás estaba un poquito movilizada yo. Pedí que corten la parte en la que lloro, pero no cumplieron", se sinceró González, sobre las "condiciones" en las que asistió al programa de Legrand.

Araceli González, nota Araceli y Adrián Suar se separaron hace 23 años.

EL FUTURO DE ARACELI

Mientras Fabián Mazzei, su pareja hace más de 20 años ensaya la obra Los 39 escalones que debuta en enero en Calle Corrientes para el verano porteño, en principio Araceli seguirá dedicada de lleno a su carrera como empresaria de una marca de cosmética que lanzó en tiempos de Pandemia de Covid 19.

Y si bien la actriz tiene muchas ganas de volver a los medios trabajando como conductora y se habló de la posibilidad de que fuese en la pantalla de El 13, lo cierto es que, por lo menos para la primera parte del inminente 2026, no hay lugar en la grilla de programación para un posible desembarco de González.