Leticia Brédice contó todo sobre su amorío con Adrián Suar: "Lo quiero mucho"

"Con Adrián tuve un gran amor porque yo lo admiraba mucho y el, también... Pero romance secreto, no", se sinceró Leticia, durante una entrevista con Héctor Maugeri, para Cara TV.

"Porque enseguida yo conocí a Alan... Y cuando vino ese momento de ir a tomar café, de hacer una película juntos, yo empecé a estar con Alan (Faena, figura destacada en el desarrollo inmobiliario y hotelero). Pero sí lo admiré muchísimo...", reconoció Brédice, en primera persona.

"Lo quiero muchísimo a Adrián. Es una persona que siempre me cuidó y me respetó muchísimo. Los dos logramos un vínculo porque fuimos muy amigos. Lo logramos porque él quería compartir mucho de lo que le estaba pasando. Yo lo extraño como amigo, me parece una persona maravillosa. Hace mucho que no lo veo", compartió la actriz.

LETICIA HABLÓ DE SU PROBLEMÁTICA CON LAS ANFETAMINAS

“La comida es una fuente de placer para todos, ¿pero qué pasa cuando se transforma en una fuente de problemas? Yo pesaba 40 kilos y me seguía viendo gorda“, se sinceró Leticia, también en las últimas horas, sobre su problemática de salud y estética, en A la tarde, por América. "Quería seguir tomando anfetaminas. Es una adicción muy difícil de sacar, te quita la concentración, la autoestima...".

"Empieza la mentira, le decís a todos que comés, la comida la tirás, muchas mujeres vomitan. Con las anfetaminas sufrí muchísimo tiempo, me parecía que era la solución para que yo trabaje y se valore mi vocación, mi talento, mi cara y mi cuerpo", recordó, Brédice. "Pasó mucho tiempo hasta que pude entender que era mi salud mental, un vacío en el pecho, desear que me quieran por el afuera, no por mi alma, solo me importaba lo que veían los otros”.

Adrián suar, nota El día que me amen, la película que protagonizaron juntos Leticia y Adrián en el año 2003.

“Hoy veo mujeres de 40, 50 y 60 con cuerpos anoréxicos, cuerpos flaquísimos, no dentro del espectáculo, en cualquier lugar. Nenas con las rodillas chiquititas, con el cuello delgadísimo. Empezás a esconderte y a enojarte con todos los demás. Es el mundo contra mí, es lo que demás quieren ver y lo que yo no soy”.

“En los 90, si yo llegaba a decir esto era una vergüenza, y venía de años atrás, las actrices decían: ‘No digas que tomas anfetaminas’. Me acuerdo de que no se vendieron más porque mataron a muchas personas y no las pude conseguir más, gracias a Dios. El trastorno alimenticio que a mí me empezó a dar de ansiedad, de no conectarme, de no poder pensar, de no tener paciencia, no tener tolerancia, no ser yo, empezó a aflojar cuando no empezaron a haber anfetaminas, cuando empecé a ser yo. Y ahí me la tuve que bancar”, relató la artista, con crudeza.

También rememoró cómo, en esa época, incluso sus allegados la presionaban para conservar cierta imagen: “Y tenías que aguantar que un familiar te diga eso y te diga: ‘No te comas toda la pizza, o no comas todos los fideos, vamos, vos sos actriz’”.