Cómo es el tatuaje de Paulo Dybala con el que sorprendió a Oriana Sabatini

El cordobés dejó a la cantante sin palabras y se volvió viral en las redes sociales tras tatuarse sus ojos en el brazo.

image.png

En el video, se puede ver a “La Joya” mostrando el resultado final del trabajo artístico y la cara de sorpresa de Oriana deslumbrada por verse en la piel de su futuro marido.

"Lo icónica que es la mirada de Oriana que cualquiera podría reconocerla", "Que hermooso", "Un Dybala necesito", "Son todo lo que está bien" , "Dybala hace todo bien", fueron algunas de las reacciones en redes.

Ambos comenzaron su historia de amor en 2018 y en octubre del año pasado, finalmente, Dybala decidió dar el paso más importante y le propuso casamiento de la forma más romántica en la Fontana di Trevi.

image.png

Por su parte, Catherine Fulop sacó los trapitos al sol y contó con lujo de detalles las exigencias que le impuso Oriana Sabatini para su casamiento con Paulo Dybala.

En una entrevista con Vero Lozano, en la pantalla de Telefe, la venezolana dio a conocer algunas infidencias de su hija. "¡No quieren video! ¡Los quiero matar! Voy a llevar un video y yo misma lo voy a enchufar”, expresó con humor la mamá de la cantante, a pesar de la negativa de Claudia Villafañe, la wedding planner del evento.

También confesó que en la fiesta no se permitirá el uso de celulares. Esto fue recibido positivamente por la conductora del programa.

Fuerte posteo del hermano de Dybala, quien se quedó afuera de la Copa América

La ausencia de Paulo Dybala de la lista de jugadores que competirán en la Copa América en Estados Unidos generó diversas reacciones, y una de las más destacadas fue la de su hermano Gustavo, quien expresó su descontento pero apoyó al volante a través de una historia en Instagram.

“Es imposible no estar triste, pero no olvides que solo no estás. La mami, el viejo de donde quiera que esté y tus hermanos estamos con vos”, escribió Gustavo. “Vamos cabeza, tu familia te ama siempre. Juerrrrrrzaaaaaa ybalaaaaa”.

La decisión de Lionel Scaloni de dejar fuera a Dybala se debe, en gran parte, a los constantes problemas físicos que han afectado al mediocampista ofensivo en la última temporada. El cordobés sufrió seis lesiones y se perdió 16 partidos con la Roma, lo que parece haber influido en la decisión del seleccionador.

En el reciente triunfo de la Roma ante el Genoa por 1 a 0, Dybala fue suplente y entró al campo cuando faltaban 27 minutos, pero tuvo que ser sustituido nuevamente, sin que el club informara si fue por una lesión.

A pesar de estos contratiempos, Dybala logró disputar un total de 39 encuentros, anotando 16 goles y dando 10 asistencias. Sin embargo, las reiteradas complicaciones físicas fueron un obstáculo constante en su carrera reciente, y esto parece haber pesado más en la decisión de Scaloni.