Cómo es el tratamiento estético que Susana Giménez se hizo en España

Durante un mes, Susana se instaló en España donde aprovecho para ver varias obras teatrales. Además, hizo doble festejo de cumpleaños, uno de ellos muy íntimo con los hermanos Cella. Y, el segundo, con el clan Darín (Ricardo y parte de su familia), en un típico restaurante madrileño. Pero más allá de esos compromisos sociales, la diva de los teléfonos aprovechó el tiempo para renovarse por completo.

Por un lado, se realizó un nuevo tratamiento inyectable en la rodilla, a fin de mejorar su movilidad y estabilidad física para disfrutar de su día a día y en vista de los compromisos laborales que asumirá de cara a la Copa del Mundo. Le reconstruyeron el cartílago de la rodilla con un método no invasivo, en una máquina de última generación que solo se consigue allá, generando con éxito un tratamiento sin dolor.

Y, además, Giménez también se hizo dos retoquecitos estéticos. Uno en la piel para que luzca más saludable y rejuvenecida y otro en el rostro, para verse más linda que siempre, pero no de "estiramiento". Sino apostó a un método estético con ácidos, no invasivos, para mejor la apariencia de su cara. Y quienes, en los últimos días tuvieron la posibilidad de compartir con ella, la "Su" está totalmente renovada.

EL FUTURO LABORAL DE SUSANA

Según han manifestado las autoridades de Telefe, Susana está a punto de empezar a armar la logística para viajar sobre mayo a EEUU y realizar varios especiales durante el Mundial de futbol. Tiene pautadas con el canal entre cuatro y cinco reuniones, a fin de ultimar todos los detalles.

Susana Giménez, nota La nueva imagen de Susana Giménez, tras los tratamientos estéticos.

Y, además, Giménez se reunirá con Gustavo Yankelevich a fin de avanzar en la gestión de lo que será su biopic en donde, se espera, la presentadora de tevé cuente detalles desconocidos sobre su vida y su carrera artística.