Cómo fue la propuesta de casamiento que recibió Wanda Nara de Martín Migueles

Durante un viaje a solas que está haciendo la pareja por Italia, recorriendo los lugares más lindos en los que supo vivir Wanda, fue que, durante una merienda a la luz del sol, en un lugar soñado, escuchó lo que Martín tenía para decirle. Y que fue, nada más ni nada menos, invitarla a que se convierta en su esposa.

Fue el propio Migueles -quien suele cosechar un perfil bajo para los medios de comunicación, con algún que otro incidente vivido con algunos cronistas- quien compartió la noticia. Fue a través de su cuenta de Instagram en donde el empresario y entrenador físico posteó una foto junto a Nara, en Milán.

Y junto a la imagen en donde se los puede visualizar compartiendo un lindo momento juntos es que Martín posteó una pregunta directa y sin vueltas para Wanda: "¿Te querés casar conmigo?", le consultó a su enamorada, con quien superaron una crisis a fines del año pasado. ¿Se vienen los "confites" para este 2026?

LA TERMINANTE RESPUESTA DE WANDA

"Justamente una seguidora le preguntó si planeaba volver a casarse y la respuesta de Wanda fue tajante: ¿What? El 50 a nadie. Si me aman de verdad, ceremonia en la playa y juramos amor al viento", dejó en claro Wanda, a sabiendas de que su patrimonio no quiere compartirlo con absolutamente nadie.

Habrá que ver, entonces, si Wanda acepta el pedido de matrimonio de Migueles, seguramente sea bajo estas estrictas condiciones. Por lo tanto el casamiento se transformaría en algo más simbólico, para celebrar el amor, que una unión concreta en lo civil y en lo religioso. En cuestión de días, seguramente sabremos la decisión de Solange.