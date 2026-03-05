La picante confesión de Susana Roccasalvo: "Las tetillas de un chico jovencito me vienen bien"

"Yo cada tanto me doy un shock de colágeno...", comenzó la periodista sorprendiendo al equipo del streaming de Telefe. Y, luego, sumó, a su comentario al aire un detalle no menor sobre lo que busca en sus encuentros íntimos con hombres más jóvenes que ella: "Las tetillas de un chico jovencito me viene bien".

"Siempre románticamente hablando, 45 para arriba", aclaró la exparticipante de MasterChef Celebrity, sobre la edad de sus candidatos amorosos, considerando que ella tiene unos hermosos sesenta y ocho años.

"Si no tiene Instagram no tiene chance, porque es aburrido. No esta en onda, yo soy una mujer de los medios entonces estoy conectada con todo", destacó la conductora, sobre una de las características esenciales que tiene que tener el hombre que quiera conquistar su corazón.

SUSANA Y SU SALIDA DE MASTERCHEF

“Fue una experiencia estupenda, me llevé queridísimos amigos, quedó un grupo maravilloso y espero que la próxima edición de MasterChef se parezca en algo, pero creo que va a ser irrepetible porque no había egos”, compartió Susana, desde su programa, Implacables, en El 9, pocos días atrás.

"Fue un placer. Esto va a terminar en unos días así que todo mi agradecimiento. Primero a Canal 9 por las exclusividades, a toda mi producción y a ustedes, porque ahora tengo nuevo público, que son los chicos de 7-8 años que me saludan en la calle por esto”, cerró, Roccasalvo, al aire.