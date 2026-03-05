La Peña de Morfi, con fecha de estreno pero sin conductores

La fecha confirmada para la vuelta del programa que tiene una duración de entre cinco y seis horas, sería el próximo domingo 12 de abril.

image

En la última semana de febrero, el periodista Juan Etchegoyen dio la primicia en el programa "MBA - Mediodía Bien Arriba" -lunes a viernes 13:30 en la TV Pública- cantante Soledad Pastorutti, había sido tentada para se la nueva conductora del ciclo. Las negociaciones estaban encaminadas y ya se habían encaminado cuestiones de producción, como la de su grabación lo días miércoles, ya que la folklorista tiene compromisos musicales durante los fines de semana.

Embed

Esta información también fue brindada por el propio Etchegoyen en su ciclo "Mitre Live" en el streaming de Radio Mitre, en donde confirmó las negociaciones, que fracasaron, y que el programa aun no tenía conductores confirmados.

En un primer momento, Telefe habia lanzado su promoción de su programación de marzo anunciando el regreso de "La Peña de Morfi", pero sin mostrar a los conductores, en la primera imagen aparecía La Sole -en un número musical-, el cocinero Santiago Giorgini y los humoristas del ciclo, pero no había caras ni nombres de quienes serian los responsables del ciclo de los domingos.

image

Según confirmó días después el mismo Juan Etchegoyen hubo varias reuniones entre los responsables del programa de Telefe y el representante de La Sole y si bien las cuestiones operativas estaban solucionadas, las negociaciones se trabaron en el momento de hacer los números y la diferencia hizo insalvable.

Otro de los nombres que circularon fueron los de la bailarina Laurita Fernández y del actor Fer Dente, pero en principio fueron solo rumores.

image

Por ese motivo, volvió a sonar fuerte el regreso de la dupla Lizy Tagliani y Diego Leuco, por lo que el periodista tendría reuniones pactadas en las próximas horas para definir su futuro en la conducción del programa, mientras que la humorista ya tiene un contrato activo.