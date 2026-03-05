Gran Hermano Generación Dorada: Segunda Gala de Nominación

Los participantes pasaron por el confesionario para emitir su voto en la segunda Gala de Nominación. Enterate quiénes quedaron bajo la decisión del "supremo".
El miércoles 4 de marzo, los jugadores de Gran Hermano Generación Dorada ingresaron al confesionario para nominar por segunda en la temporada, en una noche muy especial, de “placa planta”. Los participantes más votados quedaron en placa negativa, rumbo a la Gala de Eliminación que se realizará el próximo lunes 9 de marzo.
Juanicar, Eduardo, Yipio, Cinzia, Tomy, Martín, Nazareno, Titi y Zunino son los integrantes de la segunda placa de la actual edición de Gran Hermano.
Los votos de la Segunda Gala de Nominación
ANDREA DEL BOCA: 2 para Tomy y 1 para Nazareno.
BRIAN SARMIENTO: 2 para Eduardo y 1 para Andrea.
YANINA ZILLI: 2 para Kennys y 1 para Yipio.
LUANA FERNÁNDEZ: 2 para Cinzia y 1 para Yipio.
FRANCO ZUNINO: 2 para Eduardo y 1 para Lola.
JUANI CARUSO: -en placa por decisión del líder- 2 para Cinzia y 1 para Nazareno. “Cinzia es una planta porque no la vi hacer más nada que desfilar” explicó su voto.
FRANCO POGGIO -líder de la semana- 2 para Yipio y 1 para Manuel.
CARMIÑA MASI: 2 para Titi y 1 para Tomy. “La planta mayor que se salvó por ser el líder, qué suerte tuvo Franqui. Entonces voy a nominar a Titi, que es el yuyo de Franqui, que se salvó” afirmó la jugadora paraguaya.
JENNY MAVINGA: 2 para Cinzia y 1 para Lola.
JENNIFER “PINCOYA” TORRES: 2 para Yipio y 1 para Eduardo.
MANUEL IBERO: 2 para Carlota y 1 para Eduardo.
MARTÍN RODRÍGUEZ: 2 para Sol y 1 para Lola.
LOLA TOMASZEUSKY: 2 para Zunino y 1 para Yipio.
EMANUEL DI GIOIA: 2 para Nazareno y 1 para Tomy. “Están en un cumple, están en cualquiera, menos jugar lo que sea” se justificó.
SOLANGE ABRAHAM: 2 para Martín y 1 para Mavinga.
YISELA PINTOS - “YIPIO”: - beneficio de Gabriel Lucero (el primer eliminado)- 3 para Eduardo, 2 para Zunino y 1 para Luana.
NAZARENO POMPEI: 2 para Yipio y 1 para Andrea.
NICOLÁS SÍCARO: 2 para Eduardo y 1 para Cinzia.
CATALINA TCHERKASKI - “TITI”: 2 para Eduardo y 1 para Andrea.
TOMY RIGUERA: 2 para Danelik y 1 para Yipio. “Está un poco sumisa en el juego para mí, yo creo que si queda en placa la activaría” aclaró sobre su primer voto.
KENNYS PALACIOS: 2 para Martín y 1 para Cinzia.
CINZIA FRANCISCHIELLO: 2 para Luana y 1 para Nicolás.
DANELIK GALAZAN: 2 para Titi y 1 para Tomy.
LOLO POGGIO: 2 para Eduardo y 1 para Cinzia.
EDUARDO CARRERA: no puede votar por decisión Franco Poggio, el líder semanal de la casa
CARLOTA BIGLIANI: no vota por haber ingresado el domingo a la casa.
DANIELA DE LUCIA: no vota por haber ingresado el domingo a la casa.
