Gran Hermano Generación Dorada: Segunda Gala de Nominación

Los participantes pasaron por el confesionario para emitir su voto en la segunda Gala de Nominación. Enterate quiénes quedaron bajo la decisión del "supremo".

El miércoles 4 de marzo, los jugadores de Gran Hermano Generación Dorada ingresaron al confesionario para nominar por segunda en la temporada, en una noche muy especial, de “placa planta”. Los participantes más votados quedaron en placa negativa, rumbo a la Gala de Eliminación que se realizará el próximo lunes 9 de marzo.