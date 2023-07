Cómo será el nuevo programa de Mariana Fabbiani en América

La conductora regresará con su magazine El diario de Mariana, por la pantalla de América, a partir del lunes 17 de julio, a las 14:30 horas, después de Intrusos, conducido por Flor de la V, y antes de A la tarde, el ciclo de Karina Mazzocco, que arrancará a las 16:15 horas.

El magazine de actualidad será producido por Mandarina Contenidos y ofrecerá información, análisis, actualidad social, política y económica y las últimas novedades del espectáculo.

Mariana estará acompañada por un panel integrado por Ceferino Reato, Elba Marcovecchio, Franco Torchia, Mariano Yezze, Andrea Taboada, Martín Candalaft, Pepe Ochoa y Octavio Majul.

El Diario de Mariana ya tuvo su paso por la televisión entre los años 2013 y 2019, en la pantalla de El Trece.

Previo al estreno de El Diario de Mariana, Fabbiani dialogó con Moskita Muerta y Nilda Sarli para el ciclo Por si las Moscas (La Once Diez / Radio de la Ciudad) y adelantó algunos detalles.

"La tele de hoy es una tele de impacto, a mi me pesa eso. Me gusta más la tele que acompaña y entretiene. Pero que no sea el impacto lo único que capte al público", analizó. "Con DDM voy a intentar que no sea ese el único objetivo. Ahí es el límite que no me quiero traicionar, lo he vivido y he obedecido a mis producciones. Necesito el número, pero voy a ser fiel a cómo siento yo los temas. La tele te cambia el ánimo, generar algo. Y uno puede generar otro tipo de sensaciones desde la tele, hay temas del día, de actualidad o más duros", expresó la conductora.

"La violencia en cualquiera de sus formas me incomoda, me molesta y no la comparto. El panel de DDM tendrá caras nuevas y diferentes opiniones. Está bueno que haya cierta confrontación, pero para que haya debate. Pero el golpe bajo y la agresión porque sí, no me gustan", manifestó sobre su equipo y la forma de desempeñarse al aire. "Hay que tratar los temas con respeto, se que hay temas que me marcaría, pero no se si quiero ir por ahí. La esencia es la misma y el programa va a ir cambiando conmigo. Es un año electoral, distinto y particular", aseguró.

Se arma la competencia

Cortá por Lozano anunció que Wanda Nara hablará en el programa la semana que viene, el mismo día y horario en el que Mariana Fabbiani llega a América TV.

Esta tarde, Verónica Lozano anunció en su programa que el próximo lunes 17 de julio Wanda Nara, quien en las últimas horas estuvo internada por un problema de salud, estará en el diván de Cortá por Lozano. “Desde este lunes tenemos nota con Wanda Nara. Un diván hermoso con Wanda. Si bien sabemos que está atravesando momentos complejos en relación a su salud. Elegimos ser discretos hasta que ella no hable al respecto, pero este lunes no te podes perder la nota con Wanda Nara en el diván”, anunció Verónica.

Ante las repercusiones por dicha aparición, se supo que la entrevista que emitirá el canal está grabada.

Ese mismo día, América estrena una nueva temporada de DDM, el ciclo que conduce Mariana Fabbiani y que compitió con el de Verónica Lozano cuando se encontraba en El Trece.