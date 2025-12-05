Cómo sigue la salud de La Mona Jiménez tras ser operado: "En reposo"

"Fue sometido a una operación que estaba programada que le salió después de la operación que tuvo en el 2023, donde le extirparon el bazo. Es una Hernia que suele salir después del tipo de intervención quirúrgica que le hicieron", contaron en el noticiero de Canal 12, de la provincia serrana de Córdoba.

"Técnicamente es una adentración en el lugar donde se hizo la incisión que, al parecer, no cicatrizó bien el músculo. Y, por ahí, se produce la herniación", explicó un especialista en medicina, presente en el estudio de tevé en donde se contó la noticia, sobre la salud del artista de 74 años.

"Esta muy bien la Mona, en pleno proceso de reposo y de recuperación. Está siguiendo con todas las indicaciones médicas así que, se estima, en poco tiempo (dependerá del correr de los días), le van a dar el alta", adelantaron, desde la pantalla de la emisora, sobre el futuro de Jiménez.

LOS ANTECEDENTES DE SALUD DE LA MONA

En el 2023, debió someterse a una cirugía a la extracción del bazo de manera urgente, luego de un fuerte dolor abdominal. "El bazo estaba roto, apenas cubierto por una telita. Casi me muero, me salvaron por minutos", explicó el popular cantante, en aquel momento. Luego, en el mismo año fue internado en el Instituto Modelo Cardiológico de Córdoba durante seis días en terapia intensiva.

Allí, le colocaron un stent por una obstrucción severa en la arteria carótida que derivó en un cuadro isquémico. Y en el mes de junio de 2024, debió ser hospitalizado por una gastroenteritis aguda, motivo por el cual tuvo que suspender varias fechas de sus shows.