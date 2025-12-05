La confesión de Momi Giardina: "A la plata me la patino toda, tengo ropatía"

"Yo me la patino toda... Con la plata soy El Diego (en referencia a Diego Armando Maradona). Tengo alma de jugador de fútbol. Me la patino, pero de una manera...", se sinceró Momi, en una entrevista de Stream con Grego Rosello, Fernet con Grego.

"Soy compulsiva con la compra de ropa. ¿Viste que ahora hay una cosa que te podés comprar chinita? Todo lo que tengo puesto es chino. Me tocás y viajás a China directo", bromeó Giardina, con su clásico estilo humorístico.

"Soy como los que sufren de Ludopatía, pero con la ropa...Tengo ropatía. De 7 días de la semana, 3 compro ropa. Nunca lo dije a esto, pero sí", confió la integrante del certamen culinario de las noches de Telefé, conducido por Wanda Nara.

CÓMO ES LA NUEVA Y TREMENDA CASA DE MOMI

Momi logró adquirir su primera casa propia en el barrio de Palermo, en uno de los corazones de la ciudad porteña. Lejos de una larga búsqueda por barrios y propiedades, la artista se decidió por el primer departamento que visitó. El lugar se destaca por una estética contemporánea, comodidad y una distribución funcional pensada para la vida cotidiana.

El nuevo hogar de Giardina se distribuye en dos plantas y destaca por su diseño contemporáneo. Uno de los aspectos más notables es la abundancia de luz natural, que inunda cada ambiente. El living principal se impone como el corazón de la casa. Este ambiente de doble altura impresiona por la combinación de paredes oscuras de estilo industrial, pisos de madera clara y muebles en tonos blancos.

En la planta superior, la artista desarrolló uno de los proyectos que más ilusión le provoca: la creación de un vestidor a medida. “Es mi primer departamento a mis 43 años, y en estos tiempos que cuesta un montón, haber logrado esto es algo que me llena de felicidad”.