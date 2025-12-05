La indignación de Nicole Neumann con sus vecinos por los Carpinchos: "Me parece horrible"

"Les quería contar que venía andando en bicicleta con Cruz y, de golpe, una señora que salía del house, se da vuelta y le dice a otro señor que venía caminando, ´¿Ay, qué vamos a hacer con los carpinchos, ya pensaron en eso?´. Yo casi salte pero dije ´no, estoy con el bebé´", compartió Nicole, a través de su cuenta oficial de Instagram.

"No me iba a poner a pelear pero después me quedé pensando... Debe ser de las que defiende, entonces menos mal que no salté. Si fuese de las que lo quieren erradicar de la zona, yo digo ´tenés que ser consciente que si te venís a vivir acá, ellos son parte de la naturaleza. Y que, además, ellos estaban primeros que nosotros, era su habitad", recordó, Neumann, mientras se hacía un tratamiento de belleza facial.

"Entonces, si uno viene a invadir, a construir arriba, no podés quitarle el espacio a otros seres vivos que tienen el mismo derecho que vos porque los pusieron en la tierra igual que a nosotros, para vivirla y disfrutarla. Básicamente, si no podés vivir con empatía y con amorosidad, en amor con ellos, por lo menos no los maltraten", expuso, la modelo.

NICOLE SE "PLANTÓ" CON SU POSTURA

"No los quiera retirar de su casa por la codicia del humano de lotear las tierras, cobrarlas. Si no los disfrutás, ándate a otra zona a donde no haya animales. Para mí, para mis hijos y para la gente que viene de visita son hasta tipo una atracción del paisaje", explicó Nicole, desde su óptica, defensora de los derechos de los animales desde siempre.

Nicole neumann, carpinchos 1

"Es como un plus de estar en un lugar con verde, con naturaleza. Sino ándate vos a un lugar cerrado a donde no hayan animales, a donde no hayan pájaros... Me parece espantoso. Además, qué educación le da esa gente a sus hijos , de cero empatía, de cero respeto por otros seres vivos. Me parece horrible realmente", cerró, Neumann, súper indignada con la situación.