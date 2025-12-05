Netflix compró Warner Bros. Discovery: ¿Cómo afectaría la industria del entretenimiento?

Netflix absorbió todo el negocio de Warner Bros. Discovery, incluyendo HBO y sus icónicos estudios, en un acuerdo que se terminará de cerrar en el tercer trimestre de 2026. La fusión se concretará después de que Warner complete la escisión de su división Global Networks, y posicionará a la N roja como la plataforma de contenidos más grande del planeta.

Según David Zaslav, CEO de Warner Bros. Discovery, la alianza asegura que las historias más emblemáticas del último siglo lleguen a nuevas audiencias. Señaló que este paso permitirá que clásicos y franquicias históricas sigan vigentes por décadas, potenciadas ahora por el alcance global de Netflix.

estudios warner bros La adquisición representa una de las mayores operaciones en la historia del entretenimiento.

Desde la vereda de la empresa compradora, Ted Sarandos destacó que la biblioteca de Warner, con títulos como The Big Bang Theory, Casablanca, Ciudadano Kane, Harry Potter y Friends, se sumará a fenómenos culturales propios como Stranger Things o El juego del calamar. Para el ejecutivo, la unión de catálogos permitirá ofrecer “más de lo que la gente ya ama”, consolidando un ecosistema con enorme influencia cultural.

Greg Peters, también codirector ejecutivo de Netflix, aseguró que la adquisición acelerará el crecimiento de la plataforma durante décadas. Resaltó que la combinación del modelo de negocio global de Netflix con la capacidad creativa de Warner ampliará la oferta para millones de usuarios y aumentará el valor para los accionistas, en un movimiento que podría redefinir el rumbo del entretenimiento mundial.