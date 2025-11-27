La Mona Jiménez fue reconocido por su trayectoria en el mundo de la música

El cuartetero, quien este sábado se presentará en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, fue distinguido como “La leyenda del cuarteto“, por sus 58 años de trayectoria en el mundo musical, 102 discos editados y 1058 obras registradas.

El cuartetero lleva más de 50 años creando canciones, llevando en alto la bandera del cuarteto y siendo parte insustituible de la transformación de la música de su tierra cordobesa, en un movimiento cultural reconocido en el mundo.

Además, Sadaic le hizo entrega de documentación, que hoy es parte de su historia personal y de la historia del cuarteto: una copia certificada del formulario de ingreso a Sadaic y de su primera obra registrada, en 1972, antes de convertirse en socio pleno de la sociedad de músicos y compositores.

La Mona Jiménez fue declarado visitante ilustre de La Plata

La llegada de La Mona Jiménez a La Plata marcará este viernes el inicio de los preparativos para su show del sábado, cuando el intendente Julio Alak lo reciba y le entregue la llave de la ciudad en el marco de su declaración como Visitante Ilustre que este jueves fue aprobado por el Concejo Deliberante.

El músico, nacido en Córdoba, suma más de diez mil presentaciones en todo el país y obtuvo doce Premios Gardel, además de ser el artista con mayor cantidad de Premios Konex en Argentina, reconocimiento que refuerza su extensa trayectoria en la escena popular.

El Concejo Deliberante local votó este jueves la moción para otorgarle la distinción al cantante cordobés, y todo el cuerpo de concejales dio su voto positivo.