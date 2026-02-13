Cómo son los días de Bab Bunny en Argentina: look camuflado y cenas privadas

El artista puertorriqueño, que viene de protagonizar un tremendo show en Estados Unidos, eligió un exclusivo restaurante del Pasaje Suizo, en el barrio porteño de Recoleta, para disfrutar de una cena privada. Al lugar se acercó acompañado por un despliegue de seguridad y con un look pensado para pasar inadvertido. Algo que, efectivamente, no logró.

Porque sobre la calle, en la puerta del exclusivo lugar, lo esperaron los fans que venían siguiendo sus movimientos en Buenos Aires y que decidieron apostarse a fin de tener un acercamiento a su ídolo musical. Algo que muchos de ellos lograron luego de que el cantante disfrute de un selecto banquete. La propuesta gastronómica del lugar le ofreció combina innovación, técnica y estética con productos argentinos de estación. Originales aperitivos y bocados marinos llenos de sabor.

Con gorra, lentes de sol y su rostro prácticamente tapado por un pañuelo, Bab intentó mantener la discreción de su estética, pero al encontrarse con toda la gente que lo estaba esperando en el lugar, saludó con sus manos a muchos de ellos, antes de subirse a la camioneta que lo estaba esperando para llevarlo de regreso al hotel donde está alojado, el imponente Palacio Duhau Park Hyatt. Detrás del artista habría ingresado su novia, Gabriela Berlingeri, quien también intentó mantener un perfil bajo.

CÓMO SERÁN LOS SHOWS DE BAB BUNNY

El "Debí Tirar Más Fotos World Tour" llega al Monumental, por tres presentaciones. Como viene sucediendo en el resto de la gira por Latinoamérica, el encargado de calentar los motores en el Monumental será Chuwi. La banda puertorriqueña fue la elegida para abrir los shows de Bad Bunny y traer el sonido de la isla a las 20hs, antes de que Benito suba a escena.

Bob Bonny, nota Bab Bunny camuflado, por las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El artista interpretará cerca de treinta temas musicales. El rumor más fuerte apunta a Duki, que incluso lo invitó a su gira de 2022 en Vélez, también existe la posibilidad de un set corto de apertura o la presentación de un remix en vivo junto al productor estrella, Bizarrap. Aunque también se especula con que Tini Stoessel podría sumarse para una versión especial de "Ojitos Lindos".

En cuanto a la noche del 14 de febrero, hay un pedido que se volvió tendencia: miles de fanáticos esperan que la invitada especial sea Cazzu. Los fans recuerdan con nostalgia el romance que ambos protagonizaron años atrás y aseguran que un reencuentro en pleno Día de los Enamorados sería el momento más icónico de toda la gira.