Nació Timoteo, el tercer hijo de Juana Repetto: "Hoy se festeja"

"Estas dos o tres últimas semanas no me estoy sintiendo muy bien... un poquito de más me empieza a faltar el aire. Me lleno y me siento como fatigada. Me empezó a explicar mi obstetra que la progesterona da un poquito de fatiga", compartió Juana, en sus últimos días de gestación.

"Estoy tomando bastante progesterona desde hace cuatro meses por lo del riesgo de parto prematuro. Por ejemplo, ayer vinieron unos amigos a comer un asado y no puedo estar mucho tiempo sentada, en posición vertical, porque me ahogo", explicó la influencer.

"No pude comer a la noche. Comí un plato de frutas antes de irme a dormir porque tenía miedo de eso. Como que me falta el aire y me tengo que acostar debajo del aire acondicionado. Pero bueno, es la primera vez que me pasa estando en mi tercer embarazo. Con Toro pesaba 20 kilos más que ahora y estaba mejor, pero era invierno y tenía 10 años menos. No sé a qué se debe. Es la primera vez que me pasa esto”, se sinceró, Repetto, sobre las diferencias en las últimas etapas de sus gestaciones.

Juana, nota 3 Juana ya era mamá de Belisario y Toribio.

JUANA FUE NUEVAMENTE MAMÁ

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que Juana, después de dar a luz, compartió su primera postal desde el sanatorio donde nació el nene. Allí, se la ve con la indumentaria utilizada para ingresar al quirófano, a cara lavada -y súper preciosa- y una batita de bebé. "Hoy es jueves y se festeja. Gracias Shuanis por el aguante de todos estos meses. De corazón se los digo", expresó, con un mensaje dedicado a sus miles de seguidores.

f768x1-226347_226474_5050 Juana, anunció la llegada al mundo de Timoteo, su tercer hijo varón.

Sebastián Graviotto, ex pareja de Juana y padre de también su segundo hijo, está trabajando fuera de Argentina desde hace unos meses. Repetto había advertido que Timoteo nacería antes de que él regrese al país. Sin embargo, desde allí, dejó un mensaje para su hijo. Subió un video de la nieve, junto a la canción Beautiful Boy de John Lennon.

"Cierra tus ojos, no tengas miedo, el monstruo se fue, él está huyendo y tu papá está aquí", dice la letra que eligió Sebastián, para compartir la noticia del nacimiento del nene. Juana estuvo acompañada por su madre, Reina Reech. En tanto, Sus hijos menores, Belisario y Toribio, se quedaron al cuidado de su abuela y tía paterna.