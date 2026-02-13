Polémico video de Alex Caniggia en ropa interior para aconsejar sobre San Valentín

Desde el living de su casa, a Alex se lo puede ver en boxer negro bailando al ritmo de “House of the rising sun”, el tema de The Animals. “Buen día”, publicó el hermano de Charlotte, por escrito, junto a las elocuentes imágenes, llamativas por sí mismas.

Segundos después compartió otra historia, pero esta vez hablando a cámara y, ofreciendo un particular consejo, en las horas previas al promocionado Día de los enamorados: “Hoy me levanté y me levanté al recontrapalo”.

“Como todos los días, pero hoy más... ¿Será porque se viene San Valentín?“, se preguntó Caniggia, en voz alta, planteando el "misterio". Y con picardía cerró con un consejo para todos sus seguidores: “Y no regalen flores. Palo duro, adentro”.

ALEX HABLÓ DE SU CONFLICTO FAMILIAR

"Me echaron de casa por elegir a mi pareja. Brooklyn Beckham no está solo, a muchos nos pasó“, dijo Alex, semanas atrás, cuando se conocieron los detalles de una interna familiar que tiene como protagonistas a Brooklyn Beckham, el hijo de David y Victoria Beckham, quien aseguró que varios miembros de su familia intentaron sabotear su casamiento con Nicola Peltz.

Alex con familia Alex con su mujer, Mdy Luz, y su hiita, Venezia.

"Muchos vieron lo que está pasando con Brooklyn Beckham. La familia no acepta a su mujer. Se genera silencio, tensiones y distancia. Y aunque parezca una historia lejana, famosa, millonaria, a mí me pasó lo mismo. Cuando uno se enamora de verdad, espera acompañamiento, no guerra familiar. Pero a veces la familia no banca a la persona que elegís. Ahí te ponen entre la espada y la pared. O ellos o tu pareja”.

“En mi caso esa decisión tuvo un precio altísimo. Me echaron de casa con mi mujer embarazada de nuestra hija, Venecia, a punto de nacer. Y desde ese momento no volví a tener contacto con mi madre nunca más. Ni nunca más la voy a tener. Con el tiempo entendí que la familia debería acompañar, no destruir. Y cuando no lo hace, uno tiene derecho a poner límites, aunque le duela”.

Alex Caniggia, nota

“Hoy miro el caso de Brooklyn, por ejemplo, y sé lo que es llevar esa mochila encima. Por eso no hay que juzgar. Sé lo que es elegir el amor y perder un vínculo para siempre. Mi mensaje es simple: nadie tiene derecho a decidir por vos a quién amar. Cuando vi lo de Brooklyn me dio bronca. Sí, mucha bronca. Porque viví exactamente lo mismo. Me echaron de casa por amar. La familia también puede ser tóxica. No me fui, me expulsaron. Elegí el amor y me quedé solo. Con mi familia, pero libre".