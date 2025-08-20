La Voz Argentina: el último robo era cantado

Después escucharlos atentamente cantar, Ale Sergi comentó que fue una decisión muy difícil de tomar porque debieron evaluar muchos factores para elegir a uno de los dos "Tenemos una debilidad por Franca, su voz nos encanta, y Fede, sentimos que como cantante de rock estás plantadísimo, pero nos faltaría ver algo más tuyo" explicó.

Finalmente, Ale Sergi y Juliana Gattas anunciaron que Federico Caravatti seguiría en su equipo. Para despedirse del talent show Franca Castro Videla compartió unas sentidas palabras para los coaches y el público, asegurando que se va muy feliz del programa y antes de irse fue a abrazar dúo pop.

Cuando Franca se estaba yendo del estudio, Lali Espósito la abrazó y empezó a hacer guiños a la cámara y a sus compañeros "La verdad que sos lo más, Franca" dijo, mientras los Miranda! comenzaban a celebrar en silencio.

"¿Cómo es que decía la canción? "Pero recuerda, nadie es perfecto" ¡pero vos sos muy buena!" dijo Lali y presionó el botón rojo, robándose a la participante que acababa de ser eliminada, y por lo que a partir de ahora Franca formará parte del Team Lali.

"¿Cómo no te vas a quedar?" expresó la coach, mientras Juliana comentaba "¡Esto es justicia!". Ale Sergi comenzó a bailar y a saltar de alegría, y todos se acercaron a abrazar a Lali y Franca.

