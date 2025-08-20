La Voz Argentina: el último robo era cantado

Después de un enfrentamiento a puro rock y con muchas emociones -de todo tipo- en el estudio, se produjo el último robo de "La Voz Argentina"
En la noche del miércoles 20 de agosto, se llevó a cabo el Knockout de Franca Castro Videla y Federico Caravatti en "La Voz Argentina", en el que ambos cantantes buscaban continuar en el Team Miranda!. Franca cantó la canción “Tu cárcel” de Los Enanitos Verdes, mientras que Fede hizo suyo el tema “El revelde” del grupo La Renga. Este enfrentamiento desencadenó el último robo de Los Knockouts .
Después escucharlos atentamente cantar, Ale Sergi comentó que fue una decisión muy difícil de tomar porque debieron evaluar muchos factores para elegir a uno de los dos "Tenemos una debilidad por Franca, su voz nos encanta, y Fede, sentimos que como cantante de rock estás plantadísimo, pero nos faltaría ver algo más tuyo" explicó.
Finalmente, Ale Sergi y Juliana Gattas anunciaron que Federico Caravatti seguiría en su equipo. Para despedirse del talent show Franca Castro Videla compartió unas sentidas palabras para los coaches y el público, asegurando que se va muy feliz del programa y antes de irse fue a abrazar dúo pop.
Cuando Franca se estaba yendo del estudio, Lali Espósito la abrazó y empezó a hacer guiños a la cámara y a sus compañeros "La verdad que sos lo más, Franca" dijo, mientras los Miranda! comenzaban a celebrar en silencio.
"¿Cómo es que decía la canción? "Pero recuerda, nadie es perfecto" ¡pero vos sos muy buena!" dijo Lali y presionó el botón rojo, robándose a la participante que acababa de ser eliminada, y por lo que a partir de ahora Franca formará parte del Team Lali.
"¿Cómo no te vas a quedar?" expresó la coach, mientras Juliana comentaba "¡Esto es justicia!". Ale Sergi comenzó a bailar y a saltar de alegría, y todos se acercaron a abrazar a Lali y Franca.
