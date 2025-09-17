Confesión valiente: Canela contó que fue abusada

“Yo fui abusada, nunca lo pude contar hasta ahora” le contó a Luis Novaresio en en su programa de A24. Durante la charla también explicó que gracias a la escritura pudo encontrar el camino de la sanación “Conté que sufrí un abuso porque surgió de la escritura. Yo no hablé nunca con nadie de esta experiencia cuando era niña, tan pequeña. Simplemente fluyó y sentí que tenía hoy que dar testimonio en nombre de todos los niños que sufren abuso y que no lo pueden decir”.

Durante su relato durante "Luis Novaresio Entrevista" la periodista pudo explicar cómo ocurren este tipo de episodios y cómo fue el de ella en particular “Ámbitos de abandono que los chicos padecen en esos límites que plantea el hambre, la guerra, el miedo, lo que fuese, cualquiera de las cosas que hacen que una madre deje a su hijo en un lugar poco conocido. Y bueno, allí fui abusada y la manera en que lo cuento tiene que ver con la niña que nunca abrió los ojos“.

“Nunca sentí necesidad de contarlo, era una manera de preservarme, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera podido contar? Tenía tanto terror y me sentía tan invadida por algo monstruoso que ni siquiera pensé que era una persona. Tengo muy presente lo siniestro de ese lugar: las gallinas, un gallo que las perseguía, el olor a cebolla. Todo lo tengo grabado”aseguró Canela, que en ese momento vivía en la Italia de posguerra.

En nuestro país, Gigliola Zecchin condujo programas que quedaron en el recuerdo de los televidentes, como "Buenas tardes, mucho gusto", "En casa de Canela", "La luna de Canela", "Para crecer", "Café con Canela", "De igual a igual", "La otra Tierra" y "Colectivo Imaginario", entre otros.

Desde hace unos años, la periodista y conductora se alejó de la televisión para dedicarse de lleno a la escritura.