Todos los nominados a los Latin Grammy 2025

Bad Bunny, Natalia Lafourcade, Jorge Drexler y Conociendo a Rusia, Ca7riel y Paco Amoroso son algunos de los nominados a los Latin Grammy 2025.
La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación dio a conocer el listado de las artistas y canciones que formarán parte de los Latin GRAMMY 2025, la ceremonia se realizará el 13 de noviembre en Las Vegas, y de esta manera regresará a Estados Unidos, después de dos ediciones en otros países.
En esta oportunidad, la Academia estrenará dos nuevas categorías que incluyen el título a Mejor Música para Medios Visuales y Mejor Canción de Raíces, terna que fue presentada por la argentina Soledad Pastorutti, rememorando su primer Grammy a su álbum “Raíz”.
Mejor Canción de Raíces
Aguacero. (Luis Enrique Mejia, Fernando Osorio y Rodner Padilla)
Como quisiera quererte. (Natalia Lafourcade Ft El David Aguilar)
El Palomo y la negra. (Natalia Lafourcade)
Ella. (Anita Vergara y Tato Marengo)
Jardín del Paraíso. (Monsieur Periné Ft Bejuco)
Lo que le paso a Hawái (Bad Bunny)
Mejor Música para medios audiovisuales
Cada minuto cuenta (Banda sonora de la serie original de Prime Video)
Cien Años de Soledad (Banda sonora de la serie de Netflix)
El Eternauta (Banda sonora de la serie de Netflix)
In the summers
Pedro Páramo (Banda sonora de la serie de Netflix)
