Todos los nominados a los Latin Grammy 2025

Bad Bunny, Natalia Lafourcade, Jorge Drexler y Conociendo a Rusia, Ca7riel y Paco Amoroso son algunos de los nominados a los Latin Grammy 2025.

La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación dio a conocer el listado de las artistas y canciones que formarán parte de los Latin GRAMMY 2025, la ceremonia se realizará el 13 de noviembre en Las Vegas, y de esta manera regresará a Estados Unidos, después de dos ediciones en otros países.

En esta oportunidad, la Academia estrenará dos nuevas categorías que incluyen el título a Mejor Música para Medios Visuales y Mejor Canción de Raíces, terna que fue presentada por la argentina Soledad Pastorutti, rememorando su primer Grammy a su álbum “Raíz”.

Mejor Canción de Raíces

  • Aguacero. (Luis Enrique Mejia, Fernando Osorio y Rodner Padilla)
  • Como quisiera quererte. (Natalia Lafourcade Ft El David Aguilar)
  • El Palomo y la negra. (Natalia Lafourcade)
  • Ella. (Anita Vergara y Tato Marengo)
  • Jardín del Paraíso. (Monsieur Periné Ft Bejuco)
  • Lo que le paso a Hawái (Bad Bunny)

Mejor Música para medios audiovisuales

  • Cada minuto cuenta (Banda sonora de la serie original de Prime Video)
  • Cien Años de Soledad (Banda sonora de la serie de Netflix)
  • El Eternauta (Banda sonora de la serie de Netflix)
  • In the summers
  • Pedro Páramo (Banda sonora de la serie de Netflix)

Mejor nuevo artista

  • Alleh
  • Yerai Cortés
  • Juliane Gamboa
  • Camila Guevara
  • Isadora
  • Alex Luna
  • Paloma Morphy
  • Sued Nunes
  • Ruzzi

Canción del año

  • Baile Inolvidable (Bad Bunny)
  • Bogotá (Andrés Cepeda)
  • Cancionera (Natalia Lafourcade)
  • DTMF (Bad Bunny)
  • El día del amigo (Ca7riel y Paco Amoroso)
  • Otra noche de llorar (Natalia Lafourcade)
  • Palmeras en el jardín (Alejandro Sanz)
  • Si antes te hubiera conocido (Karol G)
  • #Tetas (Ca7riel y Paco Amoroso)
  • Veludo Marrom (Liniker)

Grabación del año

  • Baile inolvidable (Bad Bunny)
  • DTMF (Bad Bunny)
  • El día del amigo (Ca7riel y Paco Amoroso)
  • #Tetas (Ca7riel y Paco Amoroso)
  • Desastres fabulosos (Jorge Drexler y Conociendo a Rusia)
  • Lara (Zoe Gotusso)
  • Si antes te hubiera conocido (Karol G)
  • Cancionera (Natalia Lafourcade)
  • Ao teu lado (Liniker)
  • Palmeras en el jardín (Alejandro Sanz)

Álbum del año

  • Cosa nuestra - Rauw Alejandro
  • Debí tirar más fotos - Bad Bunny
  • Papota - Ca7riel y Paco Amoroso
  • Raíces - Gloria Estefan
  • Puñito de Yocahú - Vicente García
  • Al romper la burbuja - Joaquina
  • Cancionera - Natalia Lafourcade
  • Palabra de To's (seca) - Carín León
  • En las nubes con mis panas - Elena Rose
  • ¿Y ahora qué? - Alejandro Sanz

