Todos los nominados a los Latin Grammy 2025

Bad Bunny, Natalia Lafourcade, Jorge Drexler y Conociendo a Rusia, Ca7riel y Paco Amoroso son algunos de los nominados a los Latin Grammy 2025.

La Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación dio a conocer el listado de las artistas y canciones que formarán parte de los Latin GRAMMY 2025, la ceremonia se realizará el 13 de noviembre en Las Vegas, y de esta manera regresará a Estados Unidos, después de dos ediciones en otros países.