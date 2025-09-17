El menú de la fiesta del Martín Fierro

Alejado de las clásicas polémicas de siempre por las nominaciones, Santiago del Moro -conductor de la gala- dio a conocer el menú en la ceremonia de APTRA.
El próximo lunes 29 de septiembre, se llevará a cabo la fiesta de entrega de los Martín Fierro de la televisión, a la producción televisiva del 2024 y las principales figuras del rubro se darán cita en el Hotel Hilton de la Ciudad de Buenos Aires para participar de la ceremonia que contará con la conducción de Santiago del Moro.
Y fue el propio conductor del evento el que dio a conocer -a través de su cuenta personal de Instagram- el menú que los invitados podrán disfrutar esa noche, y que tendrá como característica especial que contará con la opción vegetariana y un postre llamativo.
La propuesta gastronómica en la noche de los Premios Martín Fierro comenzará con un snack compuesto por tres bocados: pollo confitado con crema de aguacate, brote de cilantro, flores de aliso y gel de limón; cremoso de arveja fresca marinada con brote de arveja; y domo de queso azul y alioli.
La entrada principal de la gala consistirá en burratina cremosa acompañada de una emulsión de pimientos, jamón crudo, esponja de olivas negras, manzana verde y frutas secas, mientras que el plato principal tendrá dos alternativas: una será costilla de novillo cocida a fuego lento, servida con cremoso de zapallo especiado y alternativa vegetariana será una variedad de hongos orgánicos asados sobre cremoso de coliflor, fondo de hongos y un toque de limón.
En el cierre de la velada gastronómica será con un postre muy especial, texturas de dulce de leche con avellanas, pochoclos (palomitas de maíz) y un toque de licor Baileys, una combinación pensada para garantizar un final dulce y memorable para los invitados.
