El menú de la fiesta del Martín Fierro

Y fue el propio conductor del evento el que dio a conocer -a través de su cuenta personal de Instagram- el menú que los invitados podrán disfrutar esa noche, y que tendrá como característica especial que contará con la opción vegetariana y un postre llamativo.

image

La propuesta gastronómica en la noche de los Premios Martín Fierro comenzará con un snack compuesto por tres bocados: pollo confitado con crema de aguacate, brote de cilantro, flores de aliso y gel de limón; cremoso de arveja fresca marinada con brote de arveja; y domo de queso azul y alioli.

La entrada principal de la gala consistirá en burratina cremosa acompañada de una emulsión de pimientos, jamón crudo, esponja de olivas negras, manzana verde y frutas secas, mientras que el plato principal tendrá dos alternativas: una será costilla de novillo cocida a fuego lento, servida con cremoso de zapallo especiado y alternativa vegetariana será una variedad de hongos orgánicos asados sobre cremoso de coliflor, fondo de hongos y un toque de limón.

image

En el cierre de la velada gastronómica será con un postre muy especial, texturas de dulce de leche con avellanas, pochoclos (palomitas de maíz) y un toque de licor Baileys, una combinación pensada para garantizar un final dulce y memorable para los invitados.