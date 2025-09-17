Espectáculos |

America´s Got Talent: una acróbata argentina deslumbró al jurado y ya es semifinalista

Micaela Leitner nacida en Paraná (Entre Rïos), integra junto a su esposo chileno el dúo acrobático Sirca Marea, que cautivó a jurados y espectadores del famoso certamen.

El talento argentino volvió a conquistar las pantallas internacionales. Esta vez fue Micaela Leitner, una artista de 32 años oriunda de Paraná, Entre Ríos, quien se transformó en sensación en America’s Got Talent, el programa más visto de Estados Unidos que, además, tiene repercusiòn mundial.

Junto a su esposo, el chileno Matías Cienfuegos, forman el dúo de acrobacia aérea Sirca Marea, que deslumbró con un número cargado de precisión, fuerza y emoción. En su primera presentación lograron la ovación del jurado, compuesto por Simon Cowell, Heidi Klum, Sofía Vergara y Howie Mandel, y del público en el estudio, lo que les abrió camino directo a las semifinales del certamen.

Un espectáculo que combina poesía, técnica y alto riesgo

El espectáculo de Leitner y Cienfuegos no solo combina técnica, sino también una narrativa poética que refleja la conexión personal de la pareja dentro y fuera del escenario. Con años de entrenamiento conjunto, el dúo se consolidó como uno de los favoritos de la temporada, y ahora tiene la vista puesta en la gran final del 23 de septiembre, donde competirán por un millón de dólares y un contrato en Las Vegas.

“Es un sueño cumplido”, expresó la acróbata entrerriana en una entrevista reciente. En sus redes sociales, además, agradeció el apoyo recibido desde Argentina y Chile, donde miles de fanáticos siguen de cerca cada instancia del reality.

La actuación de Sirca Marea ya circula en clips virales en TikTok y YouTube, alcanzando reproducciones millonarias y consolidando a la pareja como embajadora de la destreza latinoamericana en el escenario más exigente del mundo.

