America´s Got Talent: una acróbata argentina deslumbró al jurado y ya es semifinalista

Junto a su esposo, el chileno Matías Cienfuegos, forman el dúo de acrobacia aérea Sirca Marea, que deslumbró con un número cargado de precisión, fuerza y emoción. En su primera presentación lograron la ovación del jurado, compuesto por Simon Cowell, Heidi Klum, Sofía Vergara y Howie Mandel, y del público en el estudio, lo que les abrió camino directo a las semifinales del certamen.

Embed

Un espectáculo que combina poesía, técnica y alto riesgo

El espectáculo de Leitner y Cienfuegos no solo combina técnica, sino también una narrativa poética que refleja la conexión personal de la pareja dentro y fuera del escenario. Con años de entrenamiento conjunto, el dúo se consolidó como uno de los favoritos de la temporada, y ahora tiene la vista puesta en la gran final del 23 de septiembre, donde competirán por un millón de dólares y un contrato en Las Vegas.

“Es un sueño cumplido”, expresó la acróbata entrerriana en una entrevista reciente. En sus redes sociales, además, agradeció el apoyo recibido desde Argentina y Chile, donde miles de fanáticos siguen de cerca cada instancia del reality.

La actuación de Sirca Marea ya circula en clips virales en TikTok y YouTube, alcanzando reproducciones millonarias y consolidando a la pareja como embajadora de la destreza latinoamericana en el escenario más exigente del mundo.