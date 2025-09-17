Benjamín Vicuña confesó como vive la distancia de sus hijos, que están en Turquía con la China Suárez

"Es difícil adaptarse y acomodarse a esta nueva vida", se sinceró Benjamín, días atrás. "Estamos haciendo lo posible por entender y acoplarme a esto por el bienestar de mis hijos", amplió el actor, que acaba de estrenar el filme Papá x Dos.

"Trato de desdramatizar, de entender que lo importante pasa por otro lado, adaptarme a estas cosas y encontrarle un orden pronto por el bien de los chicos", manifestó Vicuña. "Yo vine a vivir a Argentina por mis hijos, eso no es ninguna novedad, es un hecho, es real, este nuevo orden de cosas me hace pensar mucho".

Y ahora, durante una nota con Los profesionales de Siempre, el programa de Flor De la Ve, en los mediodías del 9, y expuso sus emociones más profundas, en estos días aislado de Magnolia y Amancio porque los nenes están viviendo en la otra punta del continente con su mamá, María Eugenia.

VICUÑA A CORAZÓN ABIERTO

"Estoy tratando de hacer malabares para administrar las emociones. Mis hijos me ven con momentos de fisura, de quiebre y eso también es parte de lo que vivo", confió Benjamín, en primera persona, durante la nota.

"Se que hay realidades peores que la distancia por experiencia propia (acá hace referencia a Blanquita, su hija con Carolina Pampita Ardohain, pasaron 13 años del fallecimiento de la nena, a comienzos de septiembre de 2012). Estoy viendo cómo manejar la ansiedad", expuso Vicuña, con un dolor que se observa a flor de piel.