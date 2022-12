Conocé a los nuevos integrantes de "Gran Hermano 2022"

Captura de pantalla 2022-12-16 a las 11.34.42.png Ariel Ansaldo, el primer participante nuevo en Gran Hermano 2022

Ariel Ansaldo tiene 45 años, vive en Berazategui, es licenciado en Comunicación Social y también estudió teatro. En su vida pasó por muchos trabajos, hizo marketing BTL, promociones, coordinó viajes de egresados y en plena pandemia armó "El Quincho de Ansaldo" a la que definió como “Una parrillita donde la gente viene a comer y a psicoanalizarse”.

El nuevo participante se presentó como una persona "divertida y muy alegre" y en el momento de las fotos "retro" señaló entre risas “Era muy fachero, no sabés lo fachero que era. Y bueno, pasó la vida y las harinas. Me he convertido en una inmadurez hermosa de 140 kilos”.

Cuando Ariel Ansaldo, abrió la puerta de la casa, los participantes que estaban en la casa ellos no se dieron cuenta y fue cuando se acercó a la cocina que lo vieron. “¡Ay qué miedo!" fue la exclamación de Julieta Poggio al verlo.

Hermanas.jpg Camila y María Florencia Lattanzio, su hermana gemela

La segunda participante en ingresar ayer en la casa de "Gran Hermano 2022" fue Camila Lattanzio, es pianista -toca desde los 8 años- y estudió música en el conservatorio Alberto Ginastera de Morón, pero en la pandemia su vida cambió y se dio cuenta que lo que más le gusta es cantar cumbia.

La joven 21 años, es oriunda de Ituzaingó -zona oeste de la Pcia de Bs. As.- y actualmente trabaja en la agencia de autos que era de su papá, -que falleció hace unos meses- y tiene una hermana gemela llamada María Florencia, que es arquera de la primera división de fútbol femenino (jugó en Excursionistas, Comunicaciones y Boca juniors).

Camila Lattanzio reveló que tiene una obsesión con la limpieza “Vos me podés ver toda arregladita, toda final, pero agarro la escoba y no paro. Me baño entre tres y cuatro veces al día”, contó en su presentación.

Además, la nueva participante de "Gran Hermano 2022" reveló que vive con un chancho llamado Thor, que es su fiel compañero y amigo “es como mi hijo”, dijo