Lourdes Fernández se quebró al hablar de su relación con Leandro García Gómez

“Estoy realmente contenida por mis compañeras, mi familia, mis amigos y por ustedes”, dijo al comienzo de entrevista. En ese sentido, aclaró que se trata de un proceso en el que debe sanar varias cosas: “Con terapia, creciendo y aprendiendo”.

Y agregó: “Muchas veces uno no se da cuenta de lo que está sucediendo alrededor. Uno piensa que está rodeado de buenas personas y no”. “Aprendí que me tengo que escuchar más y que soy vulnerable, que no lo puedo todo y que me puedo equivocar”, apuntó.

En otro tramo de la nota admitió: “En un principio, me sentía muy culpable, muy tonta, muy boba por haberlo expuesto. Hoy por hoy, no siento que sea así”.

Fernanda Iglesias quiso saber si la relación con García Gómez había llegado a su fin por hechos de violencia y ella afirmó: “Realmente no pudimos superar cierta toxicidad que había entre nosotros”.

Su relación con Lissa Vera

Luego se refirió a la denuncia que Lissa Vera asentó contra su expareja y cuestionó: “Me decían ingrata porque ella me había defendido, pero nunca levantó el teléfono para preguntarme cómo estaba, no sabía dónde vivíamos, no sabía si estaba con él y yo no vivía con él... Fue re loco eso”.

“En un principio le agradezco porque sentí una preocupación genuina, pero después no paró. Y la verdad es que cuando tengo que hablar de este tema, me tengo que acordar de un montón de cosas que pasaron, que yo no conté... Y eso se llama revictimización”, sostuvo.

Y apuntó: “Mi caso no es que abre la puerta y te da un golpazo. Fueron discusiones que se fueron a la m... No me siento víctima, me siento responsable”.

En una segunda parte de la nota, Lourdes aseguró que siempre estuvo acompañada por su entorno. “Todos me cuidaron, pero nadie necesitó salir a la prensa”, sentenció.

Y explicó: “Todo esto se gestó también porque yo tenía trabajo, no con ellas. En un momento me agarró una angina y todos se preocuparon... Pensaron que me había hecho algo, pero no”.

“Cuando di de baja esto, le mandé un video a Cata, mi mano derecha, para que avisara. Las chicas me dijeron que mandara un video. Como parecía el Topo Gigio pensaron lo peor y Virginia y Valeria me empezaron a llamar, pero de Lissa no tuve ni una llamada”, cuestionó. Y aclaró: “Yo no quiero hablar mal de mi compañera porque realmente la amo y creo que su principal objetivo fue cuidarme”.

“Eso no lo entendí nunca. (...) La verdad es que me encantaría poder cuidarlo un poco más porque el cariño. No nos pudimos separar en todo este tiempo mucho. Hubo cosas rarísimas y yo tomando distancia digo ‘esto no iba a funcionar’”, sostuvo.

A modo de cierre, admitió que habló con un amigo de su expareja: “No sé nada de él. Hablé con un amigo de él y le pedí que lo cuidara”.

“Me doy cuenta de que esto llegó a un límite que me supera. Él es una persona muy inteligente, muy cariñosa cuando no teníamos estos episodios... No quiero meter la pata en cuanto a que se entiendan mal mis sentimientos hacia él. (...) No fue nada a propósito. Fue un momento de m... en donde la conjunción fue una m..., pero no es una mala persona. Necesita ayuda igual que yo”, concluyó.