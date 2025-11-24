El cruce picante de Damián Betular y Sofi Martínez en MasterChef Celebrity

La situación ocurrió cuando el jurado del certamen de Telefe se acercó a Miguel Ángel Rodríguez para ayudarlo con su preparación, dado que su relleno no estaba bien. Al verlo tan cerca de su estación, la periodista se acercó rápidamente para preguntarle si el plato que quería usar estaba bien.

Lejos de responder, Betular expresó su enojo: "Estamos con problemas peores que un plato Sofía, por favor", y le comentó filoso la participante: "Después te hacés la buena y a mí me molestan las falsas buenas".

Sofi no dudó y devolvió el golpe sin anestesia: “¿Por qué no se van a lavar el ort...”. El límite habitual de la cordialidad se evaporó. Más tarde, en los comentarios grabados para cámaras, consultó: “¿No se pueden decir malas palabras, no? Andate a la mierd... Betular”.

Los platos hondos arruinaron la noche en Masterchef Celebrity

Los participantes de Masterchef Celebrity debieron cocinar un raviolón Nino Bergese con manteca de salvia. Al momento de presentar los platos que cocinaron, algunos eligieron platos hondos y negros, con el objetivo de que se luciera el raviolón que cocinaron. Sin embargo, a medida que fueron pasando descubrieron que fue un error.

Todo comenzó cuando Marixa Balli pasó al frente con su plato, la primera participante en presentar el raviolón que cocinó. Sin dudarlo, los jurados afirmaron que para ellos todas las pastas se presentan en plato hondo, excepto el raviolón y rápidamente muchos compañeros se empezaron a reír porque muchos eligieron el plato hondo.

Cuando terminó la devolución de Marixa, Wanda Nara preguntó si hay algo peor para esta presentación que un plato hondo y Damián Betular afirmó que era peor el plato negro, entonces Susana Roccasalvo y Cachete se tentaron de la risa.

A lo largo de la noche continuaron las bromas con los platos, y cuando terminó la devolución de Ian Lucas, Betular comentó que ojalá el resto de los participantes no hayan usado el mismo plato que el youtuber porque era "terrible". Rápidamente Marixa y Cachete se tentaron de la risa y mostraron que habían elegido el mismo plato.

Finalmente llegó el momento en que Cachete debía presentar su raviolón y llevó un plato chato extra, pero Damián lo agarró y bromeó con que lo iba a revolear. "Lo bueno es que la mitad de la devolución ya te la imaginas", comentó Wanda.

Tras probar el raviolón Nino Borgese que cocinó el actor, Betular afirmó: "Si hablamos de estética, sabor y proporción sería un 10, pero para que vean lo importante, se hubiera lucido este raviolón divino en un plato un poco más amplio". Entonces propusieron que buscara un plato blanco más grande y chato, y Betular fue a buscarlo y mostrarle cómo cambiaba la presentación.

Finalmente, Germán Martitegi afirmó: "Es un 9, tiene buen sabor, el relleno está muy bien, la yema está en el punto justo, faltaría un poco de emulsión alrededor, eso me parece que le resta... un 8. No estoy hablando del plato, bueno 7". Mientras que Donato de Santis comentó que no se puede bajar a 6, pero que es un 7,50.