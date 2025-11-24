Mauro Icardi habló sobre su futuro en Turquía

Tras el partido, el futbolista que convirtió el primero de los goles de su equipo, se refirió sobre su rendimiento físico "Sé que soy importante para el equipo. Tuve una lesión grave. Han pasado cuatro o cinco meses desde que regresé. Estoy trabajando al máximo cada día. Nunca he alcanzado mi máximo potencial en los últimos 10 años, he seguido jugando incluso lesionado. Lo doy todo en cada entrenamiento. Jugamos un partido cada tres días. Este es un nivel muy alto; es una lucha. Esa es la razón de las lesiones. Cada jugador debe esforzarse por dar lo mejor de sí mismo y estar listo".

Embed

En las últimas semanas, diferentes medios periodísticos de Argentina y Turquía especularon con que Icardi podría no seguir en el club en 2026, al respecto, el delantero fue contundente “Entiendo que se hable mucho de mí, pero como digo siempre, los dejo hablar tranquilos a todos los periodistas y a todos los que quieren comentar en redes sociales”.

Sobre los comentarios que surgieron durante su estadía en Buenos Aires -donde fue fotografiado junto a Eugenia “China” Suárez y sus hijas y los problemas con Wanda Nara, el delantero expresó "Todo el mundo tiene problemas en su vida privada. Estar lejos de mis hijas no es excusa para mí. Conseguí permiso del club, porque no había visto a mis hijas en cinco meses. Me pagan para que pueda hacer mi trabajo y lo hago como todos los demás. Intento dar lo mejor de mí en los partidos. Mi especialidad es marcar goles y me concentro en marcar goles.

image

Finalmente, el delantero argentino expresó “No tengo que darle explicaciones a nadie. Las explicaciones las doy en el campo, como ya hemos visto. Tengo 102 partidos y 70 goles en Galatasaray. No creo que necesite hablar de cosas extrafutbolísticas”.