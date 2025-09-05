Cris Morena reapareció en público

DSC_9147

Además de recordar a su hija Romina Yan, la productora teatral y televisiva, también celebró cumpleaños de Camila Bordobona expresando “¡Qué noche mágica, única, irrepetible, maravillosa! El cumple de Cami y todos ustedes acá escuchando las canciones que hice con tanto amor hace tanto tiempo, y que todavía siguen vigentes para todos ustedes. ¡Vivan las canciones, viva el amor!”

Cris Morena también aprovechó para expresar su cariño para los cantantes y el público "Además de todo, quiero agradecerles mucho a Erreway y a todos porque estoy acá”.

Además, mandó su saludo al cielo para Romina y su nieta Mila “Mañana es el cumple de mi hija Romina que está con Mila y todos ustedes van a estar dándole su luz, gracias. A través de la música, la amistad, el amor, quería mostrarles que no estaban solos, que sus voces nos importaban”.

Para terminar, Cris celebró la llegada al Movistar Arena de este espectáculo que llenó de nostalgia a toda una generación “Me hizo rebelde, dejé lo cómodo. Aposté con mi corazón en la mano por lo que creía y soñaba. La rebeldía no es un acto de confrontación, sino encontrar nuestro propio camino”.