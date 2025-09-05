Espectáculos |

Cris Morena reapareció en público

La productora apareció en el show de Erreway y le dedicó el espectáculo a su hija Romina y a nieta Mila, fallecida en Miami, julio de este año.

La productora Cris Morena realizó ayer -jueves 4- su primera aparición pública después del fallecimiento de su nieta Mila Yankelevich en un terrible accidente náutico en Miami. La creadora de "Jugate Conmigo", "Chiquititas" y "Casi Ángeles", entre otros, subió al escenario de la última función de "Erreway" y le dedicó el show a su hija Romina, que hoy -5 de septiembre- cumpliría 51 años.

DSC_9147

Además de recordar a su hija Romina Yan, la productora teatral y televisiva, también celebró cumpleaños de Camila Bordobona expresando “¡Qué noche mágica, única, irrepetible, maravillosa! El cumple de Cami y todos ustedes acá escuchando las canciones que hice con tanto amor hace tanto tiempo, y que todavía siguen vigentes para todos ustedes. ¡Vivan las canciones, viva el amor!”

CM 1

ADEMÁS: Se conocieron los participantes de MasterChef Celebrity

Cris Morena también aprovechó para expresar su cariño para los cantantes y el público "Además de todo, quiero agradecerles mucho a Erreway y a todos porque estoy acá”.

Además, mandó su saludo al cielo para Romina y su nieta MilaMañana es el cumple de mi hija Romina que está con Mila y todos ustedes van a estar dándole su luz, gracias. A través de la música, la amistad, el amor, quería mostrarles que no estaban solos, que sus voces nos importaban”.

Capsula Cris Morena x Erreway alta

Para terminar, Cris celebró la llegada al Movistar Arena de este espectáculo que llenó de nostalgia a toda una generación “Me hizo rebelde, dejé lo cómodo. Aposté con mi corazón en la mano por lo que creía y soñaba. La rebeldía no es un acto de confrontación, sino encontrar nuestro propio camino”.

