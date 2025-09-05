Se conocieron los participantes de MasterChef Celebrity

image

Dentro de los concursantes seleccionados había caras muy conocidas y otras para descubrir “Hay para todos los gustos: figuras con alta experiencia mediática, y otros de los que poco se conoce su vida privada” dijeron las conductoras en la presentación. Actores, deportistas, músicos, periodistas y personajes de las redes sociales están dispuestos a probar suerte “en los fuegos” de la Gran Cocina de la Tele.

Por el lado de los participantes masculinos seleccionados para este certamen culinario:

Agustín "Cachete" Sierra

Alejo "Alex Pelao" Cruzado Antonelli

Andrés "Andy Chango" Fejerman

Claudio "Turco" Husaín

Diego "Peque" Schwartzman

Emmanuel Horvilleur

Esteban Mirol

Ian Lucas

Leandro "Chino" Leunis

Luis Ventura

Maximiliano López

Miguel Ángel Rodríguez

Pablo Lescano.

En cuanto a las participantes confirmadas para el programa que conducirá Wanda Nara son:

Susana Rocasalvo

Emilia Attias

Eugenia Tobal

Evangelina Anderson

Joaquinha "La Joaqui" Lerena de la Riva

Julia Calvo

Marisa "Marixa Balli" Caballi

Romina "Momi" Giardina

Sofía "La Reini" Gonet

Sofía Martínez

Valentina Cervantes