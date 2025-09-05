Espectáculos |

Se conocieron los participantes de MasterChef Celebrity

En la noche del jueves se dieron a conocer los nombres de 20 de los 24 participantes de "MasterChef Celebrity", el certamen culinario que arrancará en octubre por Telefe.

El jueves 4 de septiembre, inmediatamente después del partido que la Selección Argentina de Fútbol goleó por 3 a 0 a su similar de Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas para el próximo Mundial, las conductoras de Telefe, Verónica Lozano y Wanda Nara dieron comienzo al programa especial "Se encienden las hornallas", con el objeto de dar a conocer los nombres de los participantes para la nueva temporada de "MasterChef Celebrity".

image

Dentro de los concursantes seleccionados había caras muy conocidas y otras para descubrir “Hay para todos los gustos: figuras con alta experiencia mediática, y otros de los que poco se conoce su vida privada” dijeron las conductoras en la presentación. Actores, deportistas, músicos, periodistas y personajes de las redes sociales están dispuestos a probar suerte “en los fuegos” de la Gran Cocina de la Tele.

Embed

ADEMÁS: Quiénes será los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale

Por el lado de los participantes masculinos seleccionados para este certamen culinario:

  • Agustín "Cachete" Sierra
  • Alejo "Alex Pelao" Cruzado Antonelli
  • Andrés "Andy Chango" Fejerman
image
  • Claudio "Turco" Husaín
  • Diego "Peque" Schwartzman
  • Emmanuel Horvilleur
  • Esteban Mirol
image
  • Ian Lucas
  • Leandro "Chino" Leunis
  • Luis Ventura
  • Maximiliano López
image
  • Miguel Ángel Rodríguez
  • Pablo Lescano.

En cuanto a las participantes confirmadas para el programa que conducirá Wanda Nara son:

  • Susana Rocasalvo
image
  • Emilia Attias
  • Eugenia Tobal
  • Evangelina Anderson
image
  • Joaquinha "La Joaqui" Lerena de la Riva
  • Julia Calvo
  • Marisa "Marixa Balli" Caballi
  • Romina "Momi" Giardina
image
  • Sofía "La Reini" Gonet
  • Sofía Martínez
  • Valentina Cervantes
image

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados