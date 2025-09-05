Se conocieron los participantes de MasterChef Celebrity

En la noche del jueves se dieron a conocer los nombres de 20 de los 24 participantes de "MasterChef Celebrity", el certamen culinario que arrancará en octubre por Telefe.
El jueves 4 de septiembre, inmediatamente después del partido que la Selección Argentina de Fútbol goleó por 3 a 0 a su similar de Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas para el próximo Mundial, las conductoras de Telefe, Verónica Lozano y Wanda Nara dieron comienzo al programa especial "Se encienden las hornallas", con el objeto de dar a conocer los nombres de los participantes para la nueva temporada de "MasterChef Celebrity".
Dentro de los concursantes seleccionados había caras muy conocidas y otras para descubrir “Hay para todos los gustos: figuras con alta experiencia mediática, y otros de los que poco se conoce su vida privada” dijeron las conductoras en la presentación. Actores, deportistas, músicos, periodistas y personajes de las redes sociales están dispuestos a probar suerte “en los fuegos” de la Gran Cocina de la Tele.
Por el lado de los participantes masculinos seleccionados para este certamen culinario:
En cuanto a las participantes confirmadas para el programa que conducirá Wanda Nara son:
