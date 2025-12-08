Cuál es el programa de tevé que recauda 100 millones de pesos por día en publicidad

"Los beneficios de El Zorro para El 13 por un espacio de 10 minutos de tanda publicitaria, es decir, 600 segundos... Para hacer el cálculo fuimos al tarifario de los segundos y lo tomamos al 10 por ciento como siempre. Y el cálculo da que 600 segundos por 160.000 pesos el segundo, da un total de 108.000.000 millones de pesos de recaudación, por día", desglosó Marina Calabró, al aire de Lape Club Social, en América.

"Hasta el pasado 1 de diciembre se dieron 238 emisiones del programa, lo que dio un total (hasta el comienzo del último mes del año) de 25. 704.000 millones. Y este número convertido a dólar oficial, da un total de 17. 391. 069 millones de dólares", comparó la panelista, a la moneda extranjera.

"Factura más que Pergolini (Mario) y que Wanda Nara. Y, encima, a costo cero", bromeó Sergio Lapegue, conductor del envío periodístico, considerando que su colega factura "muy bien" a través de los sponsor y de las distintas publicidades de primer nivel que lo acompañan en su ciclo nocturno de la misma emisora del barrio porteño de Constitución, Otro día perdido.

LA HISTORIA DE EL ZORRO

El Zorro es un personaje creado en 1919 por Johnston McCulley. Es considerado uno de los primeros héroes de ficción de la cultura moderna que, a las pruebas nos remitimos, se extiende al día de hoy, con una audiencia fiel que lo acompaña todos los mediodías, de lunes a viernes. El personaje ha aparecido en numerosos libros, películas, teleseries y otros medios de comunicación.

El personaje ha sufrido cambios a lo largo de los años, pero la imagen típica que se tiene de él es la de un apuesto forajido enmascarado y encapotado, todo vestido de negro que defiende a la gente de funcionarios tiránicos y otros villanos. El Zorro es lo bastante astuto como para no dejarse atrapar por las torpes autoridades, a las cuales se complace en humillar públicamente. Es la identidad secreta de Don Diego De la Vega, un aristócrata californiano de Los Ángeles durante la era mexicana del1821 al 1846.