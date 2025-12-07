Una ex Gran Hermano dijo que no le alcanza para vivir y salió a trabajar de delivery

La Tana, conocida por su personalidad audaz y su entrada a GH en moto, fue invitada al programa de streaming "Se picó", conducido por Gastón Trezeguet. Allí se sinceró y dio detalles de su momento laboral complicado. "De trabajo estoy pésima, no tengo nada. No me sale nada y estoy haciendo delivery otra vez", admitió sin vueltas.

La exparticipante explicó que sus inversiones para lanzar su propio canal de streaming aún no dieron resultados, y ahora debe lidiar con deudas: "Ya invertí en eso, tengo que pagar las tarjetas que están al rojo vivo, y esa es una inversión que no te reporta dinero de inmediato".

Su testimonio impactó aún más, al revelar la importancia de su pareja en su día a día. “Si no fuera por mi novio, no sé qué haría. Él me está pagando el alquiler”, comentó. Y ante la pregunta del periodista Nico Peralta sobre cómo sobrelleva esta etapa, La Tana demostró su resiliencia.

"A mí no se me caen las uñas. Ayer agarré la moto y me fui a trabajar", dijo, aunque su regreso como delivery no resultó exitoso. Compartió una anécdota insólita: un pedido de sushi se cayó al suelo, y la clienta, que fue testigo, se negó a aceptarlo.

Al intentar devolver el pedido al restaurante, le cobraron porque ya no podía venderse. La Tana explicó las consecuencias de este percance: "Debo 80.000 pesos a la aplicación". Esto se debe a que el error con el primer pedido le inhabilitó la entrega del segundo.

Se viene Gran Hermano Generación Dorada

Santiago del Moro realizó en los últimos días un anuncio importante en sus redes sociales sobre Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), la edición especial que se emitirá en 2026 y tendrá a varios famosos dentro de la casa más famosa del país. "Martes 16 de diciembre, desde las 10 de la mañana en La Paz 950 (Martínez), última oportunidad. Casting abierto: presentación + por qué GH los tiene que elegir", indicó en su cuenta de Instagram.

Gran Hermano Generación Dorada será una edición especial que combinará participantes famosos con jugadores anónimos. La producción podrá entregar Golden Tickets para convocar de manera directa a personas elegidas por criterio propio. El ciclo debutará en febrero y tendrá nuevas reglas orientadas a potenciar la estrategia y el juego en grupo.