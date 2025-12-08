Polémica por el costoso precio del pan dulce de Damián Betular

La nueva línea de Pan dulce de Damián está atravesada por una estética que rinde homenaje al clásico ballet El Cascanueces, y ya se encuentra disponible en su local del barrio porteño de Villa Devoto, siendo un producto de edición limitada por disposición del experto en pastelería como así, también, porque lo requiere su estacionalidad.

El cuestionado postre de Navidad y Fin de Año tiene, nada más ni nada menos, que un valor de 56.000 pesos, precio que generó controversia por lo alto y por el tamaño del postre, que tiene peso de 750 gramos. Es decir, no llega al kilo. Esta creación se distancia de la versión más tradicional con frutas abrillantadas y apuesta por una receta pensada especialmente para los fanáticos del chocolate. una de las tendencias que más le gustan a la gente, ya que es un producto que se destaca en su local por la delicada calidad.

La masa está elaborada con cacao, naranjas confitadas y avellanas tostadas, a diferencia de otras marcas que este año están apostando al tan mencionado pistacho. Y en su interior incluye trozos de chocolate semiamargo para aportar humedad y un sabor más intenso. La terminación superior presenta un craquelin crocante que refuerza la identidad chocolatosa del producto. Cada pan dulce se entrega en una caja rígida de diseño especial, ideal para conservarlo hasta la celebración de Navidad.

LA OTRA "VEDETTE" DE BETULAR

Uno de los lanzamientos más llamativos de la colección 2025 de Damián es la figura de chocolate inspirada en el ballet El Cascanueces, apostando a resaltar el concepto del local, la bombería. Se trata de una escultura comestible que replica la forma del icónico soldado -una de las imágenes que ese puso de moda para esta época del año- y que se vende a 54.000 pesos valor en un peso de 200 gramos.

Damián Betular, nota 2

La pieza está realizada con chocolate con leche de alta calidad y un relleno de gianduja de pistachos combinado con pasta artesanal del mismo fruto seco. Además, incluye pistachos crocantes para sumar textura y contraste en cada bocado. Como evitó preponderar el pistacho en el Pan Dulce porque, como dijimos, en lo distintivo de la competencia, Betular lo llevó al mundo de los chocolates.